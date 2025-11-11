Kowelenz Olau So war der Karnevalsauftakt auf dem Münzplatz Winfried Scholz 11.11.2025, 17:31 Uhr

i Kowelenz Olau! Zum Auftakt der fünften Jahreszeit war der Münzplatz wieder voll. Winfried Scholz

Oberbürgermeister David Langner als Zwerg und Ministerpräsident Alexander Schweitzer als Goliath: Zum Start der fünften Jahreszeit gab es auf dem Koblenzer Münzplatz so einiges zu sehen.

Gleich zwei prominente Paare durfte Andreas Münch, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), beim Sessionsauftakt auf der Bühne am Münzplatz begrüßen: vorneweg das neue Koblenzer Tollitätenpaar der Session 2025/26, Prinz Oli der närrische Zeitungsjung und Confluentia Ricarda vom Karnevalsclub Kapuzemänner aus Kesselheim.







