So war der Karnevalsauftakt auf dem Münzplatz

Oberbürgermeister David Langner als Zwerg und Ministerpräsident Alexander Schweitzer als Goliath: Zum Start der fünften Jahreszeit gab es auf dem Koblenzer Münzplatz so einiges zu sehen.
Lesezeit 3 Minuten
Gleich zwei prominente Paare durfte Andreas Münch, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), beim Sessionsauftakt auf der Bühne am Münzplatz begrüßen: vorneweg das neue Koblenzer Tollitätenpaar der Session 2025/26, Prinz Oli der närrische Zeitungsjung und Confluentia Ricarda vom Karnevalsclub Kapuzemänner aus Kesselheim.