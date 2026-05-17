Mittelgutes Wetter, gute Laune So war das Steillagenfest in Winningen Max Kohlhaas 17.05.2026, 19:00 Uhr

i Das Steillagenfest in Winningen: Bereits am frühen Nachmittag sind die ersten Stationen auf der Route gut gefüllt. Alexej Zepk

Beim Steillagenfest in Winningen sind wieder Wein- und Wanderfreunde zusammengekommen. Immer wieder Gesprächsthema ist auch der neue Veranstaltungsort mit seinen Vor- und Nachteilen gewesen.

Das Steillagenfest hat die Winninger Weinberge am Wochenende in einen begehbaren Wein-Wanderweg verwandelt. Es fand in diesem Jahr zum zweiten Mal im Anbaugebiet Winninger Domgarten statt. Das „frische“ Wetter sah man an der Kleidung, die die Besucherinnen und Besucher trugen, die Stimmung ließen sich die Menschen aber davon nicht verderben.







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