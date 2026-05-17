Beim Steillagenfest in Winningen sind wieder Wein- und Wanderfreunde zusammengekommen. Immer wieder Gesprächsthema ist auch der neue Veranstaltungsort mit seinen Vor- und Nachteilen gewesen.
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Das Steillagenfest hat die Winninger Weinberge am Wochenende in einen begehbaren Wein-Wanderweg verwandelt. Es fand in diesem Jahr zum zweiten Mal im Anbaugebiet Winninger Domgarten statt. Das „frische“ Wetter sah man an der Kleidung, die die Besucherinnen und Besucher trugen, die Stimmung ließen sich die Menschen aber davon nicht verderben.