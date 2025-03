So viele Schrotträder sammelte die Stadt 2023 und 2024

Immer mehr Schrotträder in Koblenz? Entsorgungsaufträge des Ordnungsamtes explodieren

Herren- und damenlose Schrotträder sind in Koblenz kein neues Phänomen. Und doch scheint die Zahl der „Fahrradleichen“ in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen zu sein. Der Kommunale Vollzugsdienst registriert für das laufende Jahr achtmal so viele Dienstaufträge für die Entsorgung solcher ...