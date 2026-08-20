Unzufrieden mit Bundespolitik So viele Mitglieder hat die Koblenzer SPD 2026 verloren Jan Lindner 20.08.2026, 10:00 Uhr

i Der Koblenzer SPD-Ehrenvorsitzende Detlev Pilger ist besorgt, weil einige langjährige Genossen aus der Partei ausgetreten sind. Ingo Beller

Der Koblenzer SPD-Ehrenvorsitzende Detlev Pilger ist besorgt, weil langjährige Genossen die Partei verlassen haben. Stadtverbandschef Thorsten Rudolph sagt: „Jeder Austritt ist einer zu viel.“ So viele Mitglieder haben den Verband verlassen.

Einige langjährige Koblenzer SPD-Mitglieder sind kürzlich aus der Partei ausgetreten, weil sie unzufrieden sind und die SPD in Bund und Land nicht mehr ihre Klientel vertrete. Detlev Pilger, Ex-Bundestagsabgeordneter langjähriger SPD-Stadtchef und nun Ehrenvorsitzender, ist deshalb alarmiert.







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