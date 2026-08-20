Unzufrieden mit Bundespolitik
So viele Mitglieder hat die Koblenzer SPD 2026 verloren
Der Koblenzer SPD-Ehrenvorsitzende Detlev Pilger ist besorgt, weil einige langjährige Genossen aus der Partei ausgetreten sind.
Der Koblenzer SPD-Ehrenvorsitzende Detlev Pilger ist besorgt, weil einige langjährige Genossen aus der Partei ausgetreten sind.
Ingo Beller

Der Koblenzer SPD-Ehrenvorsitzende Detlev Pilger ist besorgt, weil langjährige Genossen die Partei verlassen haben. Stadtverbandschef Thorsten Rudolph sagt: „Jeder Austritt ist einer zu viel.“ So viele Mitglieder haben den Verband verlassen. 

Lesezeit 1 Minute
Einige langjährige Koblenzer SPD-Mitglieder sind kürzlich aus der Partei ausgetreten, weil sie unzufrieden sind und die SPD in Bund und Land nicht mehr ihre Klientel vertrete. Detlev Pilger, Ex-Bundestagsabgeordneter langjähriger SPD-Stadtchef und nun Ehrenvorsitzender, ist deshalb alarmiert.
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