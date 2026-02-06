Sie gilt als Haupteinkaufsmeile in der Koblenzer Innenstadt: Wer in der Löhrstraße einen Laden eröffnet, weiß, dass täglich Tausende Menschen vorbeigehen. Und doch gibt es sie auch hier: Leerstände. Wir zeigen, wo – und wo sich vereinzelt etwas tut.
Lesezeit 5 Minuten
Wer auf der 1,2 Kilometer langen Einkaufsmeile der Koblenzer Löhrstraße unterwegs ist, entdeckt zwischen all den belebten Schaufenstern, zwischen Büchern, Blusen und Bistros auch immer wieder verwaiste Läden, nicht gehäuft, aber schon so, dass sie auffallen.