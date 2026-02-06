Premiumlage in der City
So viele Läden stehen in der Koblenzer Löhrstraße leer 
Die Löhrstraße ist die Haupteinkaufsmeile von Koblenz: Und trotzdem gibt es auch hier Flächen, die jahrelang leer stehen wie beispielsweise im Eckhaus am Löhrrondell (rechts), wo einst der Kostümladen Deiters Kunden empfing.
Katrin Steinert

Sie gilt als Haupteinkaufsmeile in der Koblenzer Innenstadt: Wer in der Löhrstraße einen Laden eröffnet, weiß, dass täglich Tausende Menschen vorbeigehen. Und doch gibt es sie auch hier: Leerstände. Wir zeigen, wo – und wo sich vereinzelt etwas tut.

Lesezeit 5 Minuten
Wer auf der 1,2 Kilometer langen Einkaufsmeile der Koblenzer Löhrstraße unterwegs ist, entdeckt zwischen all den belebten Schaufenstern, zwischen Büchern, Blusen und Bistros auch immer wieder verwaiste Läden, nicht gehäuft, aber schon so, dass sie auffallen.

