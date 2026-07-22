Konkrete Zahlen seit 2017
So viele Bäume hat die Stadt Koblenz zuletzt gepflanzt
Bäume sind gerade in Stadtgebieten häufig ein emotionales Thema.
Bäume sind gerade in Stadtgebieten häufig ein emotionales Thema.
Alexej Zepik

Immer wieder werden in Koblenz aus verschiedenen Gründen Bäume gefällt, für die die Stadtverwaltung zuständig ist. Aber die Baum-Manager bemühen sich auch um viele Neupflanzungen. Die Verwaltung hat uns hierzu nun Zahlen seit 2017 vorgelegt.

Lesezeit 1 Minute
80 Bäume müssen in Koblenz gefällt werden, weil sie krank oder nicht mehr standsicher sind, kündigte die Stadt zuletzt an. Auf der anderen Seite pflanzt die Verwaltung immer wieder neue Bäume (nach), und zwar oft auch schon größere Exemplare, deren Stamm schon einen ordentlichen Umfang erreicht hat.
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