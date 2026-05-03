Treffen mit Islamistin So verlief „Schwestern-Picknick“ in Koblenzer Volkspark Katrin Steinert 03.05.2026, 15:30 Uhr

i Mit solcher Onlinewerbung wurde für das Picknick im Koblenzer Volkspark geworben. Doris Schneider

Sie war Model und Kickbox-Weltmeisterin: Nun ist Hanna Hansen, die bürgerlich Victoria Stadtlander heißt, islamistische Influencerin. Als solche tritt sie bundesweit bei „Schwestern-Picknicks“ mit jungen Frauen in Kontakt – jetzt auch in Koblenz.

Das „Schwestern-Picknick“ im Koblenzer Volkspark am 1. Mai, für das die islamistische Influencerin Hanna Hansen geworben hatte, verlief friedlich. Das berichtet ein Polizist der zuständigen Inspektion auf Anfrage unserer Redaktion. Rund 25 bis 35 Frauen und Kinder waren beim Treffen in Lützel dabei, das ausschließlich für „Schwestern“ veranstaltet wurde, wie es in der Onlinewerbung hieß.







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