Meinung zur Baumschutzsatzung
So verhindert man eine inhaltliche Debatte im Stadtrat
Reporter Matthias Kolk
Reporter Matthias Kolk
Jens Weber. MRV

Grüne, SPD und Linke-Partei warnen andere Fraktionen im Koblenzer Stadtrat davor, mit der AfD für die Abschaffung der Baumschutzsatzung zu stimmen. Damit macht man die inhaltlichen Kritiker der Satzung mundtot, meint unser Reporter.

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Die Baumschutzsatzung war stets umstritten und hatte ihre Kritiker im Stadtrat. Aus Sicht derer greift sie zum Beispiel zu sehr in die Eigentumsrechte ein. Die FDP führt nun zudem den Verwaltungsaufwand als Kritikpunkt auf. Man kann den Zeitpunkt dieses Antrags kritisieren.

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