41,2 Prozent für die CDU auf dem Oberwerth, 18,7 in Lützel. Und die Grünen reichen von 20,5 bis 5,3 Prozent. Dies sind nur zwei Aspekte, die zeigen, wie unterschiedlich die Wahl in den Koblenzer Stadtteilen ausgefallen ist. Ein Blick auf die Zahlen.
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In der Südlichen Vorstadt und in der Goldgrube wäre Alexander Schweitzer wohl Ministerpräsident geblieben – und in Lützel hätte die AfD fast die CDU überholt, gleichzeitig sind die Linken hier sehr stark. Das Wahlverhalten in den Koblenzer Stadtteilen ist sehr unterschiedlich.