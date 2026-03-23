Von Arenberg bis Wallersheim So unterschiedlich haben Koblenzer Stadtteile gewählt Doris Schneider 23.03.2026, 11:00 Uhr

i Das große Zählen: In der Sporthalle Oberwerth werden die Briefwahlstimmen gezählt. Sie werden dann statistisch den Stadtteilen zugeordnet, aus denen sie kommen, sodass man verlässliche Aussagen treffen kann. Katrin Steinert

41,2 Prozent für die CDU auf dem Oberwerth, 18,7 in Lützel. Und die Grünen reichen von 20,5 bis 5,3 Prozent. Dies sind nur zwei Aspekte, die zeigen, wie unterschiedlich die Wahl in den Koblenzer Stadtteilen ausgefallen ist. Ein Blick auf die Zahlen.

In der Südlichen Vorstadt und in der Goldgrube wäre Alexander Schweitzer wohl Ministerpräsident geblieben – und in Lützel hätte die AfD fast die CDU überholt, gleichzeitig sind die Linken hier sehr stark. Das Wahlverhalten in den Koblenzer Stadtteilen ist sehr unterschiedlich.







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