Shoppingmeile Mülheim-Kärlich So (un-)weihnachtlich ist der Gewerbepark Sophia Marie Rehorn 19.12.2025, 13:17 Uhr

i Die Industriestraße in Mülheim-Kärlich während der Weihnachtssaison. Links im Bild erkennt man die Weihnachtskrippe. Sophia Marie Rehorn

Geschenke besorgen und sich um die Dekoration kümmern: Das Weihnachtsgeschäft treibt rund eine Woche vor dem Fest noch viele Menschen in die Einkaufsstraßen des Landes. Vielerorts ist dafür geschmückt worden. Wie sieht es im Gewerbepark aus?

Die Vorweihnachtszeit hat in deutschen Groß- und Kleinstädten meist zwei Gesichter: Auf der einen Seite sind die Straßen liebevoll geschmückt – mit Lichterketten, Sternenschmuck und Weihnachtsbäumen. Genau diese Ecken laden aber oft nicht zum gemütlichen Bummeln ein, wenn es kaum noch möglich ist, sich einen Weg durch die Menschengruppen zu bahnen.







Artikel teilen

Artikel teilen