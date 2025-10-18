Ob Schokolade, Gummibärchen, Lutscher oder Kekse: Bei einer Tour durch die Süßwarenläden im Gewerbepark Mülheim-Kärlich gibt es einiges zu entdecken. Ob nun Outlet oder regulärer Store, die Auswahl ist groß.
Ob für Halloween, Nikolaus, Weihnachten oder Ostern: Diese Feste kann sich vermutlich niemand ohne Süßkram vorstellen. Kurz vor Halloween und schon mit einem Fuß in der Vorweihnachtszeit hat sich unsere Redaktion die Frage gestellt: Wie süß ist der Gewerbepark in Mülheim-Kärlich eigentlich?