Polizei und Ordnungsamt So steht’s um die Kriminalität in Koblenz Winfried Scholz 03.12.2025, 11:00 Uhr

i Das Tuningkontrollteam der Polizeidirektion Koblenz überprüft ein Fahrzeug. Polizeidirektion Koblenz

Wie kriminell geht es in der Koblenzer Innenstadt zu? Einblicke in die Polizeiarbeit in den Themen Tuningszene, Diebstähle von Fahrrädern, besonderen Einsatzlagen in der Altstadt oder aber das Thema Sicherheit gab es beim Kriminalpräventiven Rat.

Tuning-Szene, Diebstahlserie am Löhr-Center, Einsatzlagen in der Altstadt und mehr: Darum ging es bei der jüngsten Sitzung des Kriminalpräventiven Rats. Kriminalhauptkommissar Sascha Reinecke vom Polizeipräsidium Koblenz berichtet, wie es um die Kriminalität in Koblenz bestellt ist.







