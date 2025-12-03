So steht’s um die Kriminalität in Koblenz

Wie kriminell geht es in der Koblenzer Innenstadt zu? Einblicke in die Polizeiarbeit in den Themen Tuningszene, Diebstähle von Fahrrädern, besonderen Einsatzlagen in der Altstadt oder aber das Thema Sicherheit gab es beim Kriminalpräventiven Rat.
Lesezeit 3 Minuten
Tuning-Szene, Diebstahlserie am Löhr-Center, Einsatzlagen in der Altstadt und mehr: Darum ging es bei der jüngsten Sitzung des Kriminalpräventiven Rats. Kriminalhauptkommissar Sascha Reinecke vom Polizeipräsidium Koblenz berichtet, wie es um die Kriminalität in Koblenz bestellt ist.