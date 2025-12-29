2025 an Rhein und Mosel So steht es um die prominenten Koblenzer Bauprojekte Jan Lindner 29.12.2025, 16:00 Uhr

i Die neue Pfaffendorfer Brücke ist das absolute Megabauprojekt in Koblenz. Im Bild zu sehen ist der Einhub der Brückenbauteile im Oktober aus der Vogelperspektive. onemorepicture / Thorsten Wagner

So viele Kräne, Bagger, Baufahrzeuge: Manche sagen, Koblenz sei eine einzige Baustelle. Während es 2025 etwa bei Pfaffendorfer Brücke, Schloss und Fritsch-Kaserne vorangeht, stocken Projekte wie Clemens Carré, Maiblick Living und Brauereiquartier.

Die Liste der aktuellen Koblenzer Bauprojekte ist lang, bedeutend und prestigeträchtig. Darauf stehen etwa die Pfaffendorfer Brücke, die Fritsch-Kaserne, das Kurfürstliche Schloss, das Brauereiquartier in Stolzenfels, das neue Hotel in der Löhrstraße und die eher gehobeneren Vorhaben Clemens Carré und Maiblick Living.







