2025 an Rhein und Mosel
So steht es um die prominenten Koblenzer Bauprojekte
Die neue Pfaffendorfer Brücke ist das absolute Megabauprojekt in Koblenz. Im Bild zu sehen ist der Einhub der Brückenbauteile im Oktober aus der Vogelperspektive.
onemorepicture / Thorsten Wagner

So viele Kräne, Bagger, Baufahrzeuge: Manche sagen, Koblenz sei eine einzige Baustelle. Während es 2025 etwa bei Pfaffendorfer Brücke, Schloss und Fritsch-Kaserne vorangeht, stocken Projekte wie Clemens Carré, Maiblick Living und Brauereiquartier.

Lesezeit 2 Minuten
Die Liste der aktuellen Koblenzer Bauprojekte ist lang, bedeutend und prestigeträchtig. Darauf stehen etwa die Pfaffendorfer Brücke, die Fritsch-Kaserne, das Kurfürstliche Schloss, das Brauereiquartier in Stolzenfels, das neue Hotel in der Löhrstraße und die eher gehobeneren Vorhaben Clemens Carré und Maiblick Living.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBauen & Wohnen