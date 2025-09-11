Dass sie wieder wie eine Allee aussieht, ist nur eines der Ziele bei der Umgestaltung der Südallee in der Koblenzer Vorstadt. Wie veraltet die Straße aus technischer Sicht war, zeigt die Entwässerung bei Starkregen. Hier hat sich einiges verändert.

Mit der Umgestaltung will die Stadt der Südallee nicht nur wieder Glanz verleihen, sondern hat auch dem Regen den Kampf angesagt. Denn große Pfützen gehörten in der Prachtstraße nach kräftigen Niederschlägen immer wieder dazu. Das hatte mehrere Gründe. Projektleiterin Dagmar Quadflieg erklärt unserer Zeitung, warum die Entwässerung jetzt „viel besser“ ist, und woran man das erkennen kann.

Auf dem Mittelstreifen genauso wie auf der Straße: Das Wasser sammelte sich in der Südallee vor allem in den ersten beiden Bauabschnitten zwischen Friedrich-Ebert-Ring und Johannes-Müller-Straße gerne dort, wo es nicht sollte. Wenn es viel geregnet hat, sah man der Straße an, dass sie in Sachen Entwässerung schon lange der Zeit hinterherläuft.

Entwässerung veraltet und defekt

Zu wenig Sinkkästen, durch die das Wasser in den Untergrund ablaufen kann, zu wenig oder auch gar kein Gefälle auf der Straße und zum Teil defekte Ableitsysteme unter der Erde: Laut Dagmar Quadflieg waren all dies Gründe, warum in der Südallee regelmäßig das Wasser stand. Insofern spielte die Entwässerung in den Plänen zur Umgestaltung eine große Rolle. Auch, wenn dies vielleicht nicht direkt ins Auge fällt. Wer genau hinsieht, der merkt: Die neuen Kreuzungen der Südallee an den Ecken Rizzastraße und Roonstraße sehen, je nach Blickwinkel, schiefer aus als früher. In der Mitte der Straße ist der höchste Punkt, von dem aus das Pflaster in vier Richtungen abfällt.

i An der Kreuzung Rizzastraße kann man die abfallende Profilierung der Südallee gut erkennen. Matthias Kolk

„Die Südallee ist früher total eben gewesen“, sagt Quadflieg. Es sei daher nicht einfach, aber absolut notwendig gewesen, Gefälle im Straßenzug von rund 2,5 Prozent anzulegen, damit das Wasser bei Regen abfließen kann. Letztlich habe man Standards umgesetzt, die vorher nicht da waren. Und diese Standards sind in den Kreuzungsbereichen am deutlichsten erkennbar.

Ganz leicht sieht man das Gefälle aber auch am Mittelstreifen, der von Bäumen gesäumt ist. „Die Mittelachse ist der höchste Punkt, von da fällt die Straße links und rechts leicht ab“, erklärt Quadflieg. Der Regen, der auf den Mittelstreifen prasselt, fließt künftig unter den Basaltbänken ab oder wird in Richtung der Beete und Bäume geleitet. Der durchlässige Boden des Mittelstreifens hilft ebenfalls. Früher stand im Mittelteil an einigen Stellen regelmäßig das Wasser.

Millionenprojekt in Koblenz am 28.08.2025 Millionenprojekt in Koblenz Südallee: Erster Teil eingeweiht – aber noch fehlt was Einst war die Südallee der ganze Stolz der Koblenzer Vorstadt, eine Allee mit Bäumen, Hecken und was fürs Auge. Das soll der Straßenzug auch wieder sein. Und auch wenn noch wichtige Details fehlen – der erste Bauabschnitt ist nun offiziell eröffnet.

Eine ebenso wichtige Neuerung: „Die Zahl der Sinkkästen in den Abflussrinnen haben wir verdoppelt“, sagt Quadflieg. Außerdem wurden die Rinnen umplatziert: Früher lagen sie an den Rändern des Mittelstreifens, jetzt zwischen Straße und Gehweg. Quadflieg erklärt: So liegt die Rinne nun in der Mitte der beiden versiegelten Flächen, das Wasser hat damit einen kürzeren Weg bis zum Abfluss.

Entscheidend ist auch, was unter der Fahrbahndecke gemacht wurde. So habe man an vielen Stellen die Hausanschlüsse ausgebessert, insbesondere, was den Abfluss des Regenwassers von den Dächern angeht. Die Südallee ist bekanntlich dicht bebaut, die Fläche an Dächern ist also groß – und damit auch das Volumen des Wassers, das die Kanäle in der Südallee aus den Dachrinnen aufnehmen müssen.

i Wer genau hinsieht, erkennt das Gefälle an den Linien zwischen den Pflastersteinen, die in der Mitte der Straße leicht gebrochen werden. Matthias Kolk

Gefahr vor nassen Kellern minimiert

„Ist hier was defekt, sucht sich das Wasser einen anderen Weg im Untergrund, dadurch entstehen Hohlräume unter der Straße, das führt zu Absackungen, und die Straße wird buckelig“, erklärt Dagmar Quadflieg. Für Anwohner minimiert die verbesserte Technik nun auch die Gefahr, dass Keller volllaufen. Das sei an manchen Stellen in der Südallee in der Vergangenheit durchaus ein Problem gewesen, weiß Quadflieg.

Die Projektleiterin resümiert: „Die Entwässerung ist deutlich verbessert worden.“ Allerdings: Bei Extremwetter kann es trotzdem sein, dass die Technik an ihre Grenzen kommt. Dieses Problem hat aber die Südallee nicht exklusiv.