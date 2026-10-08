Konkrete Pläne in Bubenheim
So soll Fläche für Wohnbau in Koblenz gestaltet werden
Entlang der St.-Maternus-Straße in Bubenheim sollen in einem neuen Baugebiet Mehr- und Einfamilienhäuser entstehen.
Entlang der St.-Maternus-Straße in Bubenheim sollen in einem neuen Baugebiet Mehr- und Einfamilienhäuser entstehen.
Peter Karges

Platz für Neubaugebiete in Koblenz sind rar gesät. In Bubenheim hat man eine Fläche auserkoren, auf der Ein- und Mehrfamilienhäuser gebaut werden sollen. Ein weiterer Schritt auf dem Weg dorthin wurde zuletzt gegangen.

Lesezeit 2 Minuten
1426 Menschen lebten im vergangenen September im Koblenzer Stadtteil Bubenheim. Dies waren gut ein Prozent weniger als im selben Monat 2025. In absehbarer Zeit könnte die Einwohnerzahl von Bubenheim allerdings wieder steigen, denn die Stadt plant am Ortsausgang in Richtung Rübenach ein neues Baugebiet für neue Wohnungen.
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