Was Koblenz plant So soll der Umstieg auf Elektrobusse gelingen Jan Lindner 31.08.2026, 10:00 Uhr

i Auf Koblenzer Straßen sind derzeit vor allem Gasbusse unterwegs. Sebastian Glinski/Stadt Koblenz

Das Ziel ist klar: In Koblenz sollen in Zukunft vor allem Elektrobusse unterwegs sein. Doch der Umstieg ist aus verschiedenen Gründen kompliziert. Die Stadt plant deshalb auf verschiedenen Ebenen.

Es ist ein noch komplizierter weiter Weg. Aber das Ziel ist klar: In nicht allzu ferner Zukunft sollen auf Koblenzer Straßen vor allem Elektrobusse Fahrgäste transportieren. Weil die Stadt auf verschiedenen Ebenen planen muss, sollen im Jahr 2028 erst einmal 17 Dieselbusse angeschafft werden.







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