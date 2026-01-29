350 Kilometer lange Route
So soll der neue Moselhöhenradweg bei Koblenz aussehen
Zwischen Saarburg und Koblenz soll auf 350 Kilometern Länge ein Moselhöhenradweg entstehen.
Christopher Arnoldi

Ein touristischer Höhepunkt auf 350 Kilometern Länge: Der Moselhöhenradweg soll von Saarburg bis Koblenz viele Radfahrer anlocken. In der Rhein-Mosel-Stadt gibt es viel Lob für das Projekt, aber noch offene Fragen und Kritik an Winningen. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Planungen für den neuen Moselhöhenradweg dauern schon seit einigen Jahren an. So langsam, aber sicher geht es auf die Zielgerade. 14 Verbandsgemeinden und Städte sind zwischen Saarburg und Koblenz beteiligt. Die Route soll insgesamt 350 Kilometer lang sein.

