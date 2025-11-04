So soll der Marktplatz in Winningen künftig aussehen

Ein neuer Supermarkt samt Wohngebäude: Das entsteht derzeit in Winningen. Um dort sicher hinzugelangen, wird der Marktplatz umgestaltet – und modernisiert, damit der Bereich aufgehübscht wird. So soll es aussehen.
Auf dem Marktplatz in Winningen soll im Frühjahr 2026 ein Supermarkt der Kette „Tante Enso“ eröffnen. Diese Eröffnung ist Teil des Großprojekts Winninger Mitte: Im gleichen Gebäude, das derzeit neugebaut wird, entstehen sechs senioren- und behindertengerechte Eigentumswohnungen.