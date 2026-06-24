Wohnungen, Park und Lidl
So soll das neue Wohnviertel in Rübenach aussehen
So sieht der aktuelle Konzeptionsentwurf zum Bebauungsplan für das "Nahversorgungszentrum Rübenach" in Koblenz aus. In Rübenach
So sieht der aktuelle Konzeptionsentwurf zum Bebauungsplan für das "Nahversorgungszentrum Rübenach" in Koblenz aus. In Rübenach heißt das Vorhaben Rheingold-Quartier.
CMF und Partner

Mehr als 100 Seniorenwohneinheiten, ein Lidl samt zig Mini-Apartments obendrüber, zwei Wohnhäuser mit Gewerbe, ein Aufenthaltsplatz und eine Parkanlage: Das Koblenzer Rheingold-Quartier am Ortseingang von Rübenach wird weiterentwickelt.

Lesezeit 2 Minuten
Das geplante Rheingold-Quartier, ein Wohn- und Nahversorgungszentrum im Koblenzer Stadtteil Rübenach, wird immer konkreter. Jetzt haben Ortsbeirat und Stadtentwicklungsausschuss jeweils einstimmig entschieden, dass die Öffentlichkeit und Fachbehörden frühzeitig beteiligt werden sollen.

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