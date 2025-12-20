Maßnahme gegen verlorene Räume So soll das neue Rathaus in Winningen aussehen Annika Wilhelm 20.12.2025, 08:00 Uhr

i In unmittelbarer Nähe zum historischen Rathaus entsteht ein Neubau: Hier zieht die Gemeindeverwaltung, Tourist-Info und Co. ein. Aber auch für Wohneinheiten ist Platz. Visualisierung: Planungsbüro Norbert Schuster

Winningen hat sein Rathaus verkauft. Der Grund: Das historische Gebäude steht kurz vor dem Zerfall, einige Räume erinnern an einen Lost Place. Die Verwaltung zieht in einen Neubau um. Was hier alles Platz findet – und wie es aussehen soll.

Von außen ist das historische Rathausgebäude in Winningen zwar ein Hingucker, im Inneren zeigt sich allerdings sein wahrer Zustand. Gerade in den Obergeschossen warten so einige verlorene Räume, in denen die Fenster kaputt sind, die Tapete abblättert, und der Zahn der Zeit nagt.







