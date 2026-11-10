In ein paar Jahren werden Mercedes-Benz-Kunden, die bislang in die Koblenzer Goldgrube fahren, am neuen Standort an der B9 nahe McDonald’s und Ikea bedient. Die Redaktion zeigt, wie das neue Kestenholz-Autohaus laut ersten Entwürfen aussehen soll.
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Der Neubau, den die Schweizer Kestenholz-Gruppe an der B9 in Koblenz plant, sieht transparent und modern aus. Eine erste Visualisierung lässt eine gläserne Ausstellungshalle erkennen, dahinter sind wohl Büros und Werkstatt geplant. 30.000 Quadratmeter umfasst der neue Mercedes-Benz-Standort in der Friedrich-Mohr-Straße nach Unternehmensangaben.