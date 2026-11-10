Mercedes-Benz in Koblenz So soll das neue Kestenholz-Autohaus an der B9 aussehen Katrin Steinert 10.11.2026, 17:00 Uhr

i Mittlerweile gibt es eine erste Visualisierung, wie das Kestenholz-Firmenareal am neuen Standort an der B9 in Koblenz aussehen soll. Der Mercedes-Benz-Anbieter wird dann in der Friedrich-Mohr-Straße zu finden sein. Freyler Industriebau 2026. Kestenholz

In ein paar Jahren werden Mercedes-Benz-Kunden, die bislang in die Koblenzer Goldgrube fahren, am neuen Standort an der B9 nahe McDonald’s und Ikea bedient. Die Redaktion zeigt, wie das neue Kestenholz-Autohaus laut ersten Entwürfen aussehen soll.

Der Neubau, den die Schweizer Kestenholz-Gruppe an der B9 in Koblenz plant, sieht transparent und modern aus. Eine erste Visualisierung lässt eine gläserne Ausstellungshalle erkennen, dahinter sind wohl Büros und Werkstatt geplant. 30.000 Quadratmeter umfasst der neue Mercedes-Benz-Standort in der Friedrich-Mohr-Straße nach Unternehmensangaben.







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