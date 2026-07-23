7. bis 9. August in Koblenz
So soll bei Rhein in Flammen der Verkehrskollaps ausbleiben
Das traditionelle Feuerwerk über der Festung Ehrenbreitstein wird es bei Rhein in Flammen in Koblenz auch 2026 geben.
Das traditionelle Feuerwerk über der Festung Ehrenbreitstein wird es bei Rhein in Flammen in Koblenz auch 2026 geben.
Mirco Klein (Archiv). Mirco Klein

So voll wie bei Rhein in Flammen ist das Zentrum von Koblenz selten. Die Koblenz-Touristik informiert daher schon früh über die Verkehrssituation an dem Festwochenende im August – und gibt Tipps zur An- und Abreise.

Lesezeit 2 Minuten
140.000 Gäste werden zu Rhein in Flammen vom 7. bis 9. August in Koblenz erwartet. Selbstredend, dass dies den Stadtverkehr an jenem Wochenende stark beeinflussen wird. Die Koblenz-Touristik kündigt nun schon mehrere Wochen vor dem Event Anpassungen an der Verkehrsführung an und gibts Tipps zur Anreise.
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