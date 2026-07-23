So voll wie bei Rhein in Flammen ist das Zentrum von Koblenz selten. Die Koblenz-Touristik informiert daher schon früh über die Verkehrssituation an dem Festwochenende im August – und gibt Tipps zur An- und Abreise.
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140.000 Gäste werden zu Rhein in Flammen vom 7. bis 9. August in Koblenz erwartet. Selbstredend, dass dies den Stadtverkehr an jenem Wochenende stark beeinflussen wird. Die Koblenz-Touristik kündigt nun schon mehrere Wochen vor dem Event Anpassungen an der Verkehrsführung an und gibts Tipps zur Anreise.