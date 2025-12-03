Vortrag in Bendorf So sind Senioren sicher im Internet unterwegs Wolfgang Lucke 03.12.2025, 14:00 Uhr

i Das Selfie gehört zum Programm. Internet gern nutzen, aber Augen dabei aufmachen, lautet das Credo von IT-Sicherheitsexperten Immanuel Bär links). Wolfgang Lucke

Die Unsicherheit einiger Senioren im Umgang mit digitaler Technik ist groß. Dabei können sich auch ältere Menschen sicher im Internet bewegen, wenn sie einige Vorsichtsmaßnahmen beachten. In Bendorf gaben Experten Tipps dafür.

„Denke bevor du klickst“ – nur einer, aber ein grundlegender der zahlreichen Tipps und tiefer gehenden Informationen, die es am Digitalen Tag für Seniorinnen und Senioren in Bendorf gab. Veranstalter waren die digitalen Botschafterinnen und Botschafter, ehrenamtlich tätige Menschen, die regelmäßig in Schulungen und Sprechstunden Fragen zu Smartphone, Tablet, Laptop, PC und mehr beantworten.







