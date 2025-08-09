Rhein in Flammen 2025 steuert auf seinen Höhepunkt am Samstagabend zu. Bereits am Freitagabend haben Tausende das Programm an den Ufern von Rhein und Mosel genossen, unter anderem spielten die Höhner auf der Bühne am Deutschen Eck. Das Riesenrad dreht sich eifrig am Moselufer, und unter den Platanen am Rhein probieren sich manche Besucher durch regionale Weine.
Gegen 23 Uhr stehen am Samstag nun das Feuerwerk und die Drohnenshow an. Zuvor wird in den sieben Arealen des Sommerfests bereits ein volles Programm geboten, teilweise legen DJs auf, anderswo geht es im Weingarten ruhiger zu, am Deutschen Eck spielen vor allem Kinder und Jugendliche beim Wasserfest und auf vielen Bühnen spielen Bands Coversongs, Blues und mehr. Die Essens- und Getränkestände haben sogar bis 2 Uhr nachts geöffnet, damit die Abreise der vielen Besucher nach Feuerwerk und Drohnenshow entzerrt wird.
Erste Eindrücke von Rhein in Flammen in Koblenz gibt es in unserer Bildergalerie zum Durchklicken:
Wie jedes Jahr laden verschiedene Fahrgeschäfte jung und alt ein, besonders der Breakdancer ist wie immer gut besucht. Mirco Klein Vorstellung des Sicherheitskonzepts und Rundgang mit Oberbürgermeister David Langner. Mirco Klein Unweit des Deutschen Ecks bieten sich verschiedenste Aktivitätsmöglichkeiten. Mirco Klein D. Müller's Mandelbrennerei hat allerlei Süßes im Angebot. Mirco Klein Bereits am Samstag Mittag ist das Sommerfest sehr gut besucht. Mirco Klein Mirco Klein in der Blue Area überzeugen bereits Samstag Mittag die "Louisiana Experience". Mirco Klein Bei "Pasta Cucina" nahe des Deutschen Ecks kann man u.a. Pasta essen, die direkt in einem Käselaib zubereitet werden. Mirco Klein Wie jedes Jahr laden verschiedene Fahrgeschäfte jung und alt ein, besonders der Breakdancer ist wie immer gut besucht. Mirco Klein Wie jedes Jahr laden verschiedene Fahrgeschäfte jung und alt ein, besonders das Riesenrad. Mirco Klein "34GO", eine Impro-Truppe aus Koblenz vermischen verschiedenste Elemente aus Funk, Jazz, Techno u.v.m. auf der Local Stage / ADAC Area. Mirco Klein "34GO", eine Impro-Truppe aus Koblenz vermischen verschiedenste Elemente aus Funk, Jazz, Techno u.v.m. auf der Local Stage / ADAC Area. Mirco Klein "34GO", eine Impro-Truppe aus Koblenz vermischen verschiedenste Elemente aus Funk, Jazz, Techno u.v.m. auf der Local Stage / ADAC Area. Mirco Klein Die "Höhner" liefern als Hauptact am Freitag eine wahnsinns Show ab (Gold Area am Deutschen Eck). Mirco Klein Am Deutschen Eck ist bereits am Freitag sehr viel los. Mirco Klein Die "Höhner" liefern als Hauptact am Freitag eine wahnsinns Show ab (Gold Area am Deutschen Eck). Mirco Klein Die "Höhner" liefern als Hauptact am Freitag eine wahnsinns Show ab (Gold Area am Deutschen Eck). Mirco Klein Die "Höhner" liefern als Hauptact am Freitag eine wahnsinns Show ab (Gold Area am Deutschen Eck). Mirco Klein Die "Höhner" liefern als Hauptact am Freitag eine wahnsinns Show ab (Gold Area am Deutschen Eck). Mirco Klein Am Deutschen Eck ist bereits am Freitag sehr viel los. Mirco Klein "Around About Dusk" aus dem Vereinigten Königreich starten ihre Tour auf dem Koblenzer Sommerfest (ADAC Area/ Local Stage). Mirco Klein "Around About Dusk" aus dem Vereinigten Königreich starten ihre Tour auf dem Koblenzer Sommerfest (ADAC Area/ Local Stage). Mirco Klein "Around About Dusk" aus dem Vereinigten Königreich starten ihre Tour auf dem Koblenzer Sommerfest (ADAC Area/ Local Stage). Mirco Klein Zwischen Bäumen unweit des Deutschen Ecks in der Blue Area überzeugen Donohue & Wendling mit Blues-Klängen. Mirco Klein Zwischen Bäumen unweit des Deutschen Ecks in der Blue Area überzeugen Donohue & Wendling mit Blues-Klängen. Mirco Klein Unweit der Seilbahn laden großzügige Sitzmöglichkeiten zum Verweilen ein. Mirco Klein "Umsuka" überzeugen mit World-Musik auf der KEVAG Telekom Area. Mirco Klein In der Nähe der Seilbahn laden großzügige Sitzmöglichkeiten zum Verweilen ein. Mirco Klein In der Nähe der Seilbahn laden großzügige Sitzmöglichkeiten zum Verweilen ein. Mirco Klein An frühen Abend überzeugen "Die Weiteren Aussichten" aus Mainz mit Indie Rock auf der Local Stage / ADAC Area. Mirco Klein Am späten Freitag Nachmittag überzeugen "Good Day To Cry" aus Koblenz mit Alternative Rock auf der Local Stage / ADAC Area. Mirco Klein Am späten Freitag Nachmittag überzeugen "Good Day To Cry" aus Koblenz mit Alternative Rock auf der Local Stage / ADAC Area. Mirco Klein Am späten Freitag Nachmittag überzeugen "Good Day To Cry" aus Koblenz mit Alternative Rock auf der Local Stage / ADAC Area. Mirco Klein Am späten Freitag Nachmittag überzeugen "Good Day To Cry" aus Koblenz mit Alternative Rock auf der Local Stage / ADAC Area. Mirco Klein Am späten Freitag Nachmittag überzeugen "Good Day To Cry" aus Koblenz mit Alternative Rock auf der Local Stage / ADAC Area. Mirco Klein Direkt an der Moselpromenade lädt wie jedes Jahr das Riesenrad auf eine Fahrt ein. Mirco Klein Mit Blick auf die Festung Ehrenbreitstein präsentiert sich die 068 Bar mit Getränken und Live-Musik. Mirco Klein Wie jedes Jahr laden verschiedene Fahrgeschäfte jung und alt ein, besonders das Riesenrad. Mirco Klein 1 / 38