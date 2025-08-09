Das ganze Wochenende wird in Koblenz Rhein in Flammen gefeiert. Vor dem Höhepunkt am Samstagabend zeigen wir, was beim größten Freiluftevent der Stadt so los ist.

Rhein in Flammen 2025 steuert auf seinen Höhepunkt am Samstagabend zu. Bereits am Freitagabend haben Tausende das Programm an den Ufern von Rhein und Mosel genossen, unter anderem spielten die Höhner auf der Bühne am Deutschen Eck. Das Riesenrad dreht sich eifrig am Moselufer, und unter den Platanen am Rhein probieren sich manche Besucher durch regionale Weine.

Gegen 23 Uhr stehen am Samstag nun das Feuerwerk und die Drohnenshow an. Zuvor wird in den sieben Arealen des Sommerfests bereits ein volles Programm geboten, teilweise legen DJs auf, anderswo geht es im Weingarten ruhiger zu, am Deutschen Eck spielen vor allem Kinder und Jugendliche beim Wasserfest und auf vielen Bühnen spielen Bands Coversongs, Blues und mehr. Die Essens- und Getränkestände haben sogar bis 2 Uhr nachts geöffnet, damit die Abreise der vielen Besucher nach Feuerwerk und Drohnenshow entzerrt wird.

Erste Eindrücke von Rhein in Flammen in Koblenz gibt es in unserer Bildergalerie zum Durchklicken: