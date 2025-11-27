So sieht es in der neuen Filiale in Mülheim-Kärlich aus

Sie laufen auf Hochtouren, die Arbeiten für die neue Kaufland-Filiale in Mülheim-Kärlich. Das ist auch nötig, denn Anfang Dezember soll die Eröffnung folgen. Wir haben die Baustelle besucht und geben einen Überblick zum Stand der Dinge.
Lesezeit 4 Minuten
Das große rote Kaufland-Logo prangt über dem Haupteingang. Der frische Anstrich der Fassade sitzt. Wo einst das rote Drehtor war, sind nun elektrische Schiebetüren. Die sollen künftig den Weg ins Innere der neuen Kaufland-Filiale im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum im Gewerbepark Mülheim-Kärlich freigeben.