Kaufland im Gewerbepark So sieht es in der neuen Filiale in Mülheim-Kärlich aus Hannah Klein 27.11.2025, 13:00 Uhr

i Alexander Bambuch (links) ist der Filialleiter der neuen Kaufland-Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Der 39-Jährige war bereits Filialleiter an sechs Standorten, darunter zum Beispiel in Bendorf. Genau wie Markus Pruys (rechts), Senior Projektleiter Immobilienentwicklung Expansion bei Kaufland, weiß der Hausleiter: Es wird knapp, bis zum Eröffnungstermin alles fertig zu stellen, aber es ist machbar. Mirco Klein

Sie laufen auf Hochtouren, die Arbeiten für die neue Kaufland-Filiale in Mülheim-Kärlich. Das ist auch nötig, denn Anfang Dezember soll die Eröffnung folgen. Wir haben die Baustelle besucht und geben einen Überblick zum Stand der Dinge.

Das große rote Kaufland-Logo prangt über dem Haupteingang. Der frische Anstrich der Fassade sitzt. Wo einst das rote Drehtor war, sind nun elektrische Schiebetüren. Die sollen künftig den Weg ins Innere der neuen Kaufland-Filiale im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum im Gewerbepark Mülheim-Kärlich freigeben.







