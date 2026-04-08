Club-Inventar wird versteigert
So sieht es in der Koblenzer Nachtarena heute aus
Der Abbau des Stadls im hinteren Clubbereich läuft.
Der Abbau des Stadls im hinteren Clubbereich läuft.
Matthias Kolk

Das Agostea und später die Nachtarena gehörten fast zwei Jahrzehnte fest zur Club-Szene in Koblenz dazu. Nun wird das Inventar der Großraumdisco versteigert. Das ermöglicht seltene Einblicke: Wie sieht’s in den berüchtigten Räumlichkeiten heute aus?

Lesezeit 3 Minuten
Rotes, gelbes, glitzerndes Konfetti liegt auf den Kopfsteinpflastern im Eingangsbereich. Ein Totenkopf leuchtet rot an der Wand. „Jacke 1,33 Euro“ steht auf einem Schild an der Garderobe. Alles sieht aus, als wäre hier die letzte Sause in der Nachtarena erst gestern gewesen.

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Koblenz & Region
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