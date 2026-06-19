In Lehmen steht Burg Weckbecker: Das einstige Wohn- und Jagdschloss ist seit mehreren Jahrzehnten verlassen und hat sich seitdem zu einem echten Lost Place entwickelt. Was darin wartet? Unsere Redaktion durfte sich umsehen, Bilder und Videos machen.
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Es war einmal vor langer Zeit ... da herrschte Leben in der Burg Weckbecker in Lehmen. Seit vielen Jahrzehnten steht dieses in dem historischen Bau aber still. Lediglich Spinnen wohnen noch hinter den alten Gemäuern. Sonst zerfällt das Gebäude vor sich hin.