Blick durchs Schlüsselloch So sieht es im Lost Place Burg Weckbecker in Lehmen aus Annika Wilhelm 19.06.2026, 08:00 Uhr

i In Lehmen an der Mosel steht das denkmalgeschützte Rittergut "Burg Weckbecker" aus dem 12. Jahrhundert seit Jahrzehnten leer und verfällt. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

In Lehmen steht Burg Weckbecker: Das einstige Wohn- und Jagdschloss ist seit mehreren Jahrzehnten verlassen und hat sich seitdem zu einem echten Lost Place entwickelt. Was darin wartet? Unsere Redaktion durfte sich umsehen, Bilder und Videos machen.

Es war einmal vor langer Zeit ... da herrschte Leben in der Burg Weckbecker in Lehmen. Seit vielen Jahrzehnten steht dieses in dem historischen Bau aber still. Lediglich Spinnen wohnen noch hinter den alten Gemäuern. Sonst zerfällt das Gebäude vor sich hin.







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