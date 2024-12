Sauberer Rohbau So sieht es im Inneren von Schloss Liebieg aus 22.12.2024, 12:00 Uhr

i Weiterhin findet sich für das Schloss Liebieg kein Käufer, das Anwesen steht nun bereits seit 2022 leer. Stefanie Braun

Seit Jahren steht der Bau still, ein neuer Käufer wird gesucht – nun sollen sukzessive die Fenster wieder ins Schloss in Kobern-Gondorf einziehen. Wir nutzen die Gelegenheit für einen Blick ins Innere.

Es sollte ein Magnet in der Region werden, ein Weingut plus Kellerei, Vinothek, Hotel, Gastronomie und Bar in einem alten Schloss mit schönem Garten, fast Parkanlage. Vor Corona starteten die umfangreichen Bauarbeiten am Schloss Liebieg in Kobern-Gondorf; viel wurde getan, doch dann kam die Pandemie, gefolgt vom Ukrainekrieg, Baukrisen – und ganz am Ende entschieden sich die bisherigen Investoren dazu, das groß angelegte Bauprojekt aufzugeben.

