Denkmal in Bendorf-Sayn
So sieht es im Inneren der historischen Villa aus
Zum Tag des offenen Denkmals öffnet diese historische Villa in Bendorf-Sayn ihre Türen.
Zum Tag des offenen Denkmals öffnet diese historische Villa in Bendorf-Sayn ihre Türen.
Alexej Zepik

Einmal durchs Schlüsselloch gucken: Bei der historischen Villa in Bendorf-Sayn ist das möglich, und zwar am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals. Wer schon mal einen Vorgeschmack will, kann das in unserer Bildergalerie tun.

Lesezeit 1 Minute
Wer durch die historische Villa in Bendorf-Sayn schreitet, könnte sich kurzerhand in eine andere Zeit versetzt fühlen – jedenfalls in manchen Bereichen des Anwesens. Gerade der Eingangsbereich gleicht dem, wie er vor mehr als 100 Jahren schon aussah. Die Villa wurde 1912 erbaut und hat schon einige Menschen beherbergt.
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