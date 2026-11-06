Rund 17.000 Quadratmeter im Herzen von Bendorf: Die ehemalige orthopädische Fachklinik in Bendorf befindet sich noch im Dornröschenschlaf. Wie sieht es im stillgelegten Krankenhaus aus? Ein Rundgang über das Gelände im Zentrum der Stadt.
Lesezeit 4 Minuten
Mit leichtem Flackern geht das Licht an und erhellt einen Raum, den wohl die wenigstens Menschen wirklich wahrnehmen, wenn sie denn an einem solchen Ort sind. Fliesenboden in einem nichtssagenden Beige, türkis geflieste Wände: Die Rede ist von einem Operationssaal.