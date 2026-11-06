Klinik im Dornröschenschlaf So sieht es im ehemaligen Krankenhaus in Bendorf aus Eva Hornauer 06.11.2026, 06:00 Uhr

i Die Stadt Bendorf hat das ehemalige Krankenhaus gekauft und möchte hier Wohnungen schaffen, Gewerbe ansiedeln sowie der Stadtverwaltung neuen Raum geben. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Rund 17.000 Quadratmeter im Herzen von Bendorf: Die ehemalige orthopädische Fachklinik in Bendorf befindet sich noch im Dornröschenschlaf. Wie sieht es im stillgelegten Krankenhaus aus? Ein Rundgang über das Gelände im Zentrum der Stadt.

Mit leichtem Flackern geht das Licht an und erhellt einen Raum, den wohl die wenigstens Menschen wirklich wahrnehmen, wenn sie denn an einem solchen Ort sind. Fliesenboden in einem nichtssagenden Beige, türkis geflieste Wände: Die Rede ist von einem Operationssaal.







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