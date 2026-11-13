Rundgang über Megabaustelle So sieht der Koblenzer BWZK-Neubau derzeit innen aus Jan Lindner 13.11.2026, 11:00 Uhr

i Am Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus entsteht seit einigen Jahren ein Neubau. Ingo Beller

Gesamtkosten von 300 Millionen Euro und mehr als zehn Jahre Bauzeit: Der Neubau des Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhauses ist eine komplexe Megabaustelle. Unsere Redaktion hat sie exklusiv besichtigt. Beeindruckend ist auch der Ausblick vom Dach.

Vom Hubschrauber-Absetzplatz auf dem Dach in knapp 20 Metern Höhe werden die Patienten künftig direkt über einen Aufzug in einen Schockraum gelangen oder in die hochspezialisierten Operationssäle. Das ist einer von mehreren Unterschieden zwischen dem Neubau des Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhauses (BWZK) und dem bisherigen Gebäude.







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