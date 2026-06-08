Koblenzer Bauruine
So sieht das verlassene Königsbacher-Areal derzeit aus
Auf dem Gelände rund um die ehemalige Königsbacher-Brauerei sollte ein eigenes Wohnquartier entstehen.
Auf dem Gelände rund um die ehemalige Königsbacher-Brauerei sollte ein eigenes Wohnquartier entstehen.
Ingo Beller

Für das riesige Areal rund um die ehemalige Königsbacher-Brauerei gab es große Pläne: Hier sollte ein komplett neues Wohnquartier entstehen – und bis zur Bundesgartenschau 2029 fertig sein. Doch daraus wird bekanntlich nichts. 

Lesezeit 1 Minute
Ein eigenes Quartier mit mehr als 1200 Wohnungen, Hotel, Büro- und Verwaltungszentrum, Nahversorger, 488 Tiefgaragenstellplätzen und Parkhaus: Die Pläne von Investor Christian Seitz für das Gelände rund um die ehemalige Königsbacher-Brauerei in Koblenz klangen vielversprechend wie ambitioniert.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren