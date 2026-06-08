Koblenzer Bauruine So sieht das verlassene Königsbacher-Areal derzeit aus Jan Lindner

Ingo Beller 08.06.2026, 14:00 Uhr

i Auf dem Gelände rund um die ehemalige Königsbacher-Brauerei sollte ein eigenes Wohnquartier entstehen. Ingo Beller

Für das riesige Areal rund um die ehemalige Königsbacher-Brauerei gab es große Pläne: Hier sollte ein komplett neues Wohnquartier entstehen – und bis zur Bundesgartenschau 2029 fertig sein. Doch daraus wird bekanntlich nichts.

Ein eigenes Quartier mit mehr als 1200 Wohnungen, Hotel, Büro- und Verwaltungszentrum, Nahversorger, 488 Tiefgaragenstellplätzen und Parkhaus: Die Pläne von Investor Christian Seitz für das Gelände rund um die ehemalige Königsbacher-Brauerei in Koblenz klangen vielversprechend wie ambitioniert.







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