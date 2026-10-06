Exklusive Fotos zur Sanierung
So sieht das Koblenzer Theater derzeit innendrin aus
Das Koblenzer Theater wird seit Juni 2024 saniert. Im Februar 2027 soll der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden.
Das Koblenzer Theater wird seit Juni 2024 saniert. Im Februar 2027 soll der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden.
Thomas Lüdicke / Theapro GmbH

Das Koblenzer Theater wird seit Juni 2024 aufwendig saniert. Die Kosten betragen rund 45 Millionen Euro. Unsere Redaktion bietet in einer Fotostrecke exklusive Inneneinsichten zu den Arbeiten. 

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Seit mehr als zwei Jahren gibt es auf dem Plateau der Festung Ehrenbreitstein ein prächtiges Theaterzelt. Dort sind seit Juni 2024 die verschiedenen Stücke zu sehen. Der Grund: Das altehrwürdige Theater in der Innenstadt wird aufwendig saniert. Unsere Redaktion bietet exklusive Einsichten in die Sanierung in einer Fotostrecke.
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