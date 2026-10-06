Das Koblenzer Theater wird seit Juni 2024 aufwendig saniert. Die Kosten betragen rund 45 Millionen Euro. Unsere Redaktion bietet in einer Fotostrecke exklusive Inneneinsichten zu den Arbeiten.
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Seit mehr als zwei Jahren gibt es auf dem Plateau der Festung Ehrenbreitstein ein prächtiges Theaterzelt. Dort sind seit Juni 2024 die verschiedenen Stücke zu sehen. Der Grund: Das altehrwürdige Theater in der Innenstadt wird aufwendig saniert. Unsere Redaktion bietet exklusive Einsichten in die Sanierung in einer Fotostrecke.