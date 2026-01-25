Prominente Gäste in Koblenz
So sehen Maffay, Weckauf und Kretschmer „in echt“ aus
Ein Autogramm bitte: Peter Maffay erfüllt den Wunsch dieser Frau gerne.
Doris Schneider

Prominente ganz nah zu sehen, ist in Koblenz nicht so üblich, sieht man von dem Sänger Thomas Anders ab, dem man jederzeit in der Stadt oder beim Einkaufen begegnen könnte. Sonntagmittag aber waren gleich mehrere Stars hier.

Spannung liegt in der Luft: Wie sehen die Prominenten „in echt“ aus, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt? Am Sonntagmittag wissen es diejenigen, die schlau genug waren, sich eine Eintrittskarte zu sichern.Sänger Peter Maffay und Schauspieler Julius Weckauf schreiten über den roten Teppich am Görreshaus, bereit, später im Saal die Ehrung „Goldenes Deutsches Eck“ in Empfang zu nehmen.

