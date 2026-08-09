Das große Feuerwerk
So schön war der Samstag bei Rhein in Flammen
Tausende Menschen haben am Samstagabend die Ufer von Rhein und Mosel in Koblenz gesäumt. Der Höhepunkt von Rhein in Flammen ließ
Tausende Menschen haben am Samstagabend die Ufer von Rhein und Mosel in Koblenz gesäumt. Der Höhepunkt von Rhein in Flammen ließ lange auf sich warten – doch dann wurde der Himmel über dem Deutschen Eck zur großen Bühne für Farben, Licht und Feuer.
Alexej Zepik

Tausende Menschen haben am Samstagabend die Ufer von Rhein und Mosel in Koblenz gesäumt. Der Höhepunkt von Rhein in Flammen ließ lange auf sich warten – doch dann wurde der Himmel über dem Deutschen Eck zur großen Bühne für Farben, Licht und Feuer.

Lesezeit 1 Minute
Ein Leuchten über dem Rhein, farbenprächtige Bilder am Nachthimmel und immer wieder staunende Blicke nach oben: Das große Abschlussfeuerwerk und die Drohnenshow haben am Samstagabend den Höhepunkt von Rhein in Flammen in Koblenz markiert. Tausende Besucher hatten sich zuvor entlang der Ufer und rund um das Deutsche Eck die besten Plätze gesichert.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionFreizeit
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren