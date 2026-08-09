Das große Feuerwerk So schön war der Samstag bei Rhein in Flammen Angela Kauer-Schöneich

Alexej Zepik 09.08.2026, 00:12 Uhr

i Tausende Menschen haben am Samstagabend die Ufer von Rhein und Mosel in Koblenz gesäumt. Der Höhepunkt von Rhein in Flammen ließ lange auf sich warten – doch dann wurde der Himmel über dem Deutschen Eck zur großen Bühne für Farben, Licht und Feuer. Alexej Zepik

Tausende Menschen haben am Samstagabend die Ufer von Rhein und Mosel in Koblenz gesäumt. Der Höhepunkt von Rhein in Flammen ließ lange auf sich warten – doch dann wurde der Himmel über dem Deutschen Eck zur großen Bühne für Farben, Licht und Feuer.

Ein Leuchten über dem Rhein, farbenprächtige Bilder am Nachthimmel und immer wieder staunende Blicke nach oben: Das große Abschlussfeuerwerk und die Drohnenshow haben am Samstagabend den Höhepunkt von Rhein in Flammen in Koblenz markiert. Tausende Besucher hatten sich zuvor entlang der Ufer und rund um das Deutsche Eck die besten Plätze gesichert.







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