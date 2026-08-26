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So schön war das Weinfest in Dieblich
Gesellige Feierlaune war Trumpf beim Dieblicher Weinfest.
Gesellige Feierlaune war Trumpf beim Dieblicher Weinfest.
Erwin Siebenborn

Am Wochenende feierte Dieblich sein Weinfest. Dabei wurde nicht nur Wein getrunken, auch eine neue Weinkönigin erhielt die Krone. Die schönsten Bilder vom Fest. 

Bei gutem Wein kann die fröhliche Feierlaune auf dem Weinfest in Dieblich auch nicht durch ein paar Regentropfen zerstört werden. Am vergangenen Wochenende wurde in Dieblich aber nicht nur Wein getrunken, auch eine neue Weinkönigin wurde gekrönt: Michelle Perscheid übernahm die Krone, ihr stehen nun die Prinzessinnen Fenja Allard und Sophie Jung zur Seite.
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