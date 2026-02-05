Karneval in Bildern
So schön war das Heimspiel für Prinz Oli
Im Druckzentrum waren die Narren los beim Prinzenempfang mit Prinz Oli.
Ingo Beller

Olau aus dem Druckzentrum: Prinz Oli, Confluentia Ricarda und ihr närrisches Gefolge waren zu Gast beim Mittelrhein-Verlag. Der Besuch in Bildern.

Närrischer Besuch mit Heimvorteil: Karnevalsprinz Oli und seine Confluentia Ricarda sorgten beim Prinzenempfang des Mittelrhein-Verlags für beste Stimmung. Für den „närrischen Zeitungsjung“ war es ein ganz besonderer Termin im eigenen Kollegenkreis. Mit Olau, guter Laune und einer klaren Ansage – „Der Alltag macht jetzt Pause“ – verwandelte das Prinzenpaar das Druckzentrum in eine karnevalistische Hochburg.

