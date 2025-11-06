Farbenfrohe Bildergalerie So schön ist Koblenz im Herbst 06.11.2025, 14:55 Uhr

i Majestätischer Anblick: Das Deutsche Eck im Herbst 2025 Alexej Zepik

Die Tage werden kürzer. Die Blätter der Bäume färben sich goldgelb und rot, bis sie schließlich fallen. Der Herbst ist so wunderschön wie wehmütig. RZ-Fotograf Alexej Zepik war unterwegs und hat besondere Eindrücke von Koblenz im Herbst festgehalten.

Einen Tag lang ist unser Fotograf Alexej Zepik unterwegs gewesen. Sein Auftrag: Besondere, atmosphärische, farbenfrohee Bilder der Stadt an Rhein und Mosel zu machen. Das Ergebnis sind Aufnahmen einer ohnehin schönen Stadt – die an der Schwelle der Jahreszeiten noch einmal einen ganz besonderen Zauber entfaltet.







Artikel teilen

Artikel teilen