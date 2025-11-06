So schön ist Koblenz im Herbst

Die Tage werden kürzer. Die Blätter der Bäume färben sich goldgelb und rot, bis sie schließlich fallen. Der Herbst ist so wunderschön wie wehmütig. RZ-Fotograf Alexej Zepik war unterwegs und hat besondere Eindrücke von Koblenz im Herbst festgehalten.
Einen Tag lang ist unser Fotograf Alexej Zepik unterwegs gewesen. Sein Auftrag: Besondere, atmosphärische, farbenfrohee Bilder der Stadt an Rhein und Mosel zu machen. Das Ergebnis sind Aufnahmen einer ohnehin schönen Stadt – die an der Schwelle der Jahreszeiten noch einmal einen ganz besonderen Zauber entfaltet.