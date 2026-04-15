Kunterbunte Bildergalerie So schön blühen Blumen und Blüten in Koblenz Matthias Kolk

Alexej Zepik 15.04.2026, 07:15 Uhr

i Gelb-rot blühen die Tulpen an der Kreuzung Löhrstraße/Pfulgasse. Alexej Zepik

Man muss die Augen nicht mal extra dafür offenhalten, um zu sehen: An allen Ecken und Enden in Koblenz zeigt sich der Frühling von seiner schönsten Seite. Unsere Bildergalerie ist ein Blumenspaziergang zum Durchklicken.

Wie gut, dass Koblenz ein paar Flächen der Bundesgartenschau 2011 in Koblenz behalten hat. An einigen Orten, wie in den Rheinanlagen, investiert die Stadt jedes Jahr viel Zeit und Geld, um wahre Tulpenmeere und bunte Blumenbeete zu erschaffen. Aber auch andernorts – eigentlich überall – in der Stadt blüht, wächst und gedeiht es wieder.







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