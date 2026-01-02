Wenn andere noch schlafen ... So schnell war Koblenz an Neujahr wieder sauber Doris Schneider 02.01.2026, 10:51 Uhr

i Nur auf dem Boden sind noch ein paar Spuren aus der Nacht zu sehen: Am Deutschen Eck feiern regelmäßig viele Menschen den Jahreswechsel. Doris Schneider

Bis tief in die Nacht wird geböllert und gebechert – und nur wenige Stunden später ist am Deutschen Eck und in der Koblenzer Innenstadt nichts mehr davon zu sehen. Sind da Heinzelmännchen am Werk? Fast.

Die Spitze am Deutschen Eck ist in der Silvesternacht übersät mit Böllerüberresten, mit leeren Flaschen, mit Zigarettenkippen und allem, was zusammenkommt, wenn viele Leute feiern. Das sieht in Teilen der Innenstadt ganz ähnlich aus. Doch wer am Morgen zu einem Neujahrsspaziergang aufbrach, fand schon wieder eine aufgeräumte Stadt vor.







