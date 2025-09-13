Wer wird Koblenzer OB? Im Endspurt vor der Wahl am 21. September hat unsere Zeitung die wohl aussichtsreichsten Kandidaten zum Duell geladen. David Langner (SPD, tritt parteilos an) und Ernst Knopp (CDU) erklären, wie sie Koblenz „regieren“ wollen.

Ernst Knopp ist eine gute Viertelstunde eher da, drei Minuten später kommt David Langner mit seiner Partnerin in den großen Konferenzsaal im Verlagsgebäude der Rhein-Zeitung am Autobahnkreuz. Der CDU-Herausforderer im Oberbürgermeisterwahlkampf trifft auf den Amtsinhaber (SPD, tritt parteilos an), die beiden wohl aussichtsreichsten Kandidaten treten im direkten Duell gegeneinander an.

Die angespannte Welt- und Wirtschaftslage, zu wenige Wohnungen in Koblenz, die Turbulenzen rund um das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM), die kritische Finanzlage der Stadt, dazu eine Lagerbildung im Stadtrat: Langner (49) und Knopp (56) wissen, dass sie als Oberbürgermeister in den nächsten acht Jahren vor großen Herausforderungen stehen würden. Im Interview erklären sie, wie ihre Pläne und Ideen für Koblenz aussehen und verraten, wann für sie der Punkt erreicht wäre, an dem Kommunalpolitik keinen Spaß mehr machen würde.

Herr Langner, Herr Knopp, in der Koblenzer Kommunalpolitik hat man mitunter den Eindruck, Akteure und Parteien verlieren sich in politischen Grabenkämpfen. Inwiefern muss ein OB da verbindend wirken?

Ernst Knopp: Eine der Hauptaufgaben eines Oberbürgermeisters ist es, im Vorfeld bei strittigen Themen auf die Fraktionen zuzugehen, um auszuschließen, dass es im Rat eskaliert. Wir wollen aber nicht verkennen, dass die meisten Ratsbeschlüsse einstimmig gefasst werden. Deshalb muss man sich auf die Dinge konzentrieren, wo es vorher Konflikte gibt.

David Langner: Der OB ist Vorsitzender des Stadtrats und muss mit allen Fraktionen reden können. Ich denke, es braucht nach der OB-Wahl neue Ansätze. In strittigen Situationen spürt man im Rat ein Gegeneinander, auch bei den demokratischen Fraktionen. Auf Dauer ist das nicht gut für eine Stadt.

Es ist einiges ins Wanken geraten, besonders zwischen CDU und Grünen. Es begann mit einer Demo auf dem Münzplatz, zuletzt war der CDU-Empfang bei der Compugroup. Wie findet man das richtige Maß, auch im Wahlkampf?

Knopp: Der Wahlkampf verläuft sehr respektvoll, das habe ich anders erwartet und bin positiv überrascht. Es sind auch nur zwei Kandidaten groß aktiv (Anm. der Red., er meint Langner und sich selbst), die um das Amt kämpfen. Respekt ist eins der größten Dinge, die wir im beruflichen Alltag zu leben haben. Auch wenn viele andere gerne eine Schlammschlacht sehen würden, dafür stehe ich nicht zur Verfügung.

Langner: Es gibt keine Vorwürfe, wo ich sagen würde, das war unfair. Manche Dinge, die gesagt wurden, waren meine Vorschläge, aber das ist die Rolle des Herausforderers. Es ist auch gut, dass der Amtsinhaber im Wahlkampf gefordert ist und mit Fragen konfrontiert wird, was richtig oder falsch ist. Ich habe in meinem Wirken gezeigt, dass ich nicht schaue, was SPD, CDU oder Grüne machen. Als OB muss man eine Meinung haben, aber es geht immer um das Wohl der Stadt.

Man konnte den Eindruck gewinnen, dass im Wahlkampf Themen wie die Zipline, der Koblenz-Schriftzug und die Sockendebatte rund um den CDU-Empfang dominant waren. Sind das wirklich die Themen, die die Menschen in der Stadt bewegen? Sind Sie nicht mit anderen Themen durchgedrungen?

Langner: Die Wahlprogramme von uns beiden sind deutlich tiefer als das, was Sie aufgezählt haben. Es stimmt mich nachdenklich, dass die Leute eher darüber reden. Dabei gibt es viele andere Themen, über die wir gesprochen haben. Eventuell sind die für die Leute oder die Medien nicht so interessant. Es ist ein Wahlkampf, der relativ inhaltsleer läuft. Das liegt aber nicht an den Kandidaten, sondern an der allgemeinen Gemütslage.

Knopp: Ich bin überrascht, denn es gibt ganz andere Themen in der Stadt und im Land. Mich beschäftigt ganz besonders der Zusammenhalt in der Gesellschaft. Wir beide haben an dem CDU-Empfang teilgenommen, bei einem Koblenzer Unternehmen. Man kann Herrn Gotthardt (Anm. d. Red., Firmengründer der Compugroup) für sein privates Engagement kritisieren, aber nicht eine Firma mit 1200 Mitarbeitenden. Auf sie und die CDU ist einiges eingeprasselt. Wir sollten alle am Zusammenhalt in der Gesellschaft arbeiten. Es gibt viel wichtigere Themen wie Wohnungsbau, das GKM, Bildung und Infrastruktur. Das andere sind Randthemen, die Zipline genau so.

Bei diesen harten, komplexeren Themen spielt Geld immer eine Rolle, besonders auch die angespannte finanzielle Lage der Stadt. Der Koblenzer Haushalt für dieses Jahr wurde mit Verspätung und im zweiten Anlauf genehmigt.

Knopp: Das ist keine einmalige Geschichte, das gab es früher auch schon. Man muss auch mal kämpfen und nicht immer zucken, wenn die Aufsichtsbehörde Einspruch erhebt. Klar ist: Die Verwaltung ist auch ohne genehmigten Haushalt handlungsfähig. Die großen Projekte, die Investitionen: Alles läuft weiter. Es geht um den freiwilligen Leistungsbereich, das mag für Vereine ärgerlich sein, aber sie kriegen ja ihr Geld.

i CDU-Kandidat Ernst Knopp (rechts) und David Langner (SPD, tritt parteilos an). Alexej Zepik

Langner: Ich kenne die Problematik der kommunalen Haushalte und habe sie als Vorsitzender des Städtetags sehr deutlich bei der Landesregierung adressiert. Der jetzige Ministerpräsident Alexander Schweitzer, zu dem ich seit Jahren ein gutes Verhältnis und einen guten Austausch habe, hat eine andere Auffassung. Er sieht das genau so wie wir. Bei der Regierung von Malu Dreyer fühlte ich mich nicht so wertgeschätzt und hatte nicht den Eindruck, dass wir auf Augenhöhe sind. Klar ist: Von Bund und Land muss mehr Geld kommen. Die Aufgaben, die wir als Stadt zu erfüllen haben, sind nicht ausreichend refinanziert.

Wir haben für dieses Jahr die Grundsteuern und die Gewerbesteuer erhöht, aber das kann man nicht ewig so weitertreiben. Es muss eine grundsätzliche Reform geben. Wir müssen handlungsfähig zu sein, um Straßen und Brücken neu bauen und Kitas auskömmlich ausstatten zu können. Wenn das Vertrauen der Bürger in die Kommunen verloren geht, kann man es auf Bundesebene nicht aufholen.

Macht unter diesen widrigen Voraussetzungen Kommunalpolitik überhaupt noch Spaß?

Knopp: Es macht Spaß, wenn man genug Geld hat, das ist eine Binse. Wir haben immer noch genug Möglichkeiten zu gestalten. Viel mehr Spaß macht mir, Menschen in der Kommunalpolitik zu helfen. Etwa, wenn ein gestellter Antrag nicht bearbeitet wird oder ein Mülleimer fehlt. Wenn man viele kleine Dinge anpackt und helfen kann, bekommt man gutes Feedback. Die Leute draußen machen sich keine Gedanken über große Finanzdebatten, das ist für sie so weit weg. Aber klar ist: Wir treten massiv für das Konnexitätsprinzip ein. Wir haben eins der höchsten Realsteuereinkommen in Rheinland-Pfalz und kommen mit unserem Geld nicht hin? Das kann nicht sein, das müssen Bund und Land endlich verstehen. Sonst haben wir ein ganz großes Problem: Dann haben die Leute keine Lust mehr zu gestalten. Und dann ist die Demokratie gefährdet.

Langner: Auch mir macht Politik nach wie vor Spaß. Ich bin seit 2004 im Stadtrat, ich kenne es nicht anders, Haushalte waren immer so und schwierig. Ich bin da bei Herrn Knopp: Es geht um das Gestalten. Als OB kann man verschiedene Akteure an einen Tisch holen und Probleme angehen. Ich kann nicht sagen, an welchem Punkt es keinen Spaß mehr machen würde. Da müssten aber andere Sachen zu den Finanzen dazukommen.

Die Lage des GKM spielt im Wahlkampf keine große Rolle, es passiert viel im Hintergrund. Holt uns das Thema demnächst wieder ein?

Langner: Es wäre unseriös, das komplett auszuschließen. Es gab immer wieder Situationen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Jetzt haben wir eine gute Grundlage, eine eigenständige Geschäftsführung, die mit dem GKM verbunden ist. Das ist etwas anderes, als wenn man jemanden einkauft. Aber es gibt noch andere Faktoren: natürlich das Thema Krankenhausreform, ein starkes Katholisches Klinikum Koblenz/Montabaur (KKM), die Sonderrolle des BWZK. Das Lazarett erleben wir in Friedenszeiten als Konkurrent des GKM. Aber wenn sich die kriegerischen Auseinandersetzungen verstärken, müsste das BWZK in seine ursprüngliche Rolle zurückgeführt werden. KKM und GKM wollen jeweils einen neuen Standort bauen. Dann ist die Frage: Wer bekommt für welche Abteilungen das Fördergeld des Landes? Insgesamt mache ich mir weniger Sorgen als in den Jahren zuvor. Aber das GKM wird weiter ein wichtiges Thema für den OB sein.

Knopp: Ich möchte auf Ihre Feststellung zurückkommen, dass das GKM keine große Rolle im Wahlkampf spielen würde. Es ist viel Vertrauen verspielt worden für die Zukunft und die Zukunftsfähigkeit des GKM. Wir müssen den Mitarbeitenden auch mal Ruhe gönnen. Ich möchte da kein großes Wahlkampfthema draus machen. Wichtig ist, dass die, die bezahlen, nämlich Stadt Koblenz und Kreis Mayen-Koblenz, nun das Sagen haben. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir sagen können, dass die Zukunft der Mitarbeitenden und des Verbunds gesichert ist. Nichts ist schlimmer, als wenn man ständig um seinen Arbeitsplatz fürchten muss. Wir dürfen bei der Einstandortlösung jetzt keine Zeit mehr verlieren, der bauliche Zustand der Krankenhäuser lässt keinen Aufschub mehr zu.

Keinen Aufschub lässt auch das Thema Wohnraum zu. Da ist in den vergangenen Jahren wenig passiert, sagt auch der Wohnbautätigkeitsbericht (nur 28 neue Wohnungen in 2024 kommunal und privat). Wieso ist das so?

Knopp: Es gibt viele Gründe. Die wirtschaftliche Situation macht das Bauen nicht attraktiv, die Baukosten sind zu hoch. Wir haben zwar viel Bauland geschaffen, aber zu wenig Flächen für junge Familien. Die großen Flächen – etwa die Goebensiedlung, die Ellinger Höhe, das Brauereiquartier, das Clemens Carrée – haben große Investoren gekauft, die teils insolvent sind. Wir hätten als Stadt vor Jahrzehnten einen Zwischenerwerb einbauen müssen, damit wir wieder selbst entwickeln können. Wir müssen Flächen ausweisen, damit wir junge Familien halten.

Langner: Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und Baurecht geschaffen. Die wirtschaftliche Lage hat einiges gestoppt, teilweise auch Insolvenzen. Aber wir haben den Flächennutzungsplan aus den 80er-Jahren aktualisiert und dafür gesorgt, dass Wohngebiete mit Einfamilienhäusern entstehen können. Wir sind eng in Kontakt mit Investoren. Außerdem müssen wir die städtische Koblenzer Wohnbau so ausstatten, dass sie selbst neu bauen kann.

Herr Knopp, inwiefern ist es Aufgabe des OB, in die Bereiche der Dezernenten, in dem Fall das Baudezernat, einzugreifen?

Knopp: Mit guten Vorschlägen würde man auf offene Ohren treffen und kann dazu beitragen, etwas anders zu machen. Warum sollte es da Gegenwehr geben? Die Dezernate sollten mit- und nicht gegeneinander arbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein OB von der CDU und ein Baudezernent von den Grünen aus Prinzip gegeneinanderstellen. Es ist eine Teamleistung, eine Stadt zu managen. Wenn man den Flächennutzungsplan anspricht, gehört auch zur Wahrheit, dass etliche Wohngebiete, etwa die Arzheimer Schanze und in Metternich, wieder gestrichen worden sind ...

Langner: ... aber nicht von mir ...

Knopp: ... nein, die Entscheidung hat der Rat getroffen. Es ist auch gut, wenn bei großen Projekten von großen Investoren Mehrfamilienhäuser entstehen. Aber nochmal: Wir dürfen nicht die vergessen, die mit ihrer Familie in ein Einfamilienhaus ziehen möchten und jetzt ins Umland gehen, weil sie in der Stadt kein Grundstück finden.

Herr Langner, was ist Ihre Idee, um junge Familien in der Stadt zu halten?

Langner: Ich glaube, dass junge Familien auch in Wohnungen wohnen möchten. In der Südlichen Vorstadt etwa gibt es ein buntes Miteinander. Dann wiederum gibt es etwa in Güls Flächen, die frei sind, aber wo nicht gebaut wird. Wir erleben statistisch einen Umbruch bei den Einfamilienhäusern. Ich selbst lebe in einer Straße, wo viele Häuser von älteren Menschen bewohnt werden. Die Statistik sagt, dass man aufpassen muss, dass man nicht ein Überangebot schafft und dann manche Häuser nicht mehr in den Markt bekommt.

Wenn wir nochmal an das Brauereiquartier ranzoomen. Herr Knopp, Sie haben dazu ein launiges Video gedreht. Was würden Sie anders machen?

Knopp: Der Investor soll das Gelände auf einer Messe in München angeboten, es aber nicht losbekommen haben. Wir sollten mit dem Investor reden, ob er nicht Flächen, die er nicht entwickeln will, zurückgeben möchte. Denn ich glaube nicht, dass er das Gelände wie geplant entwickeln wird.

Herr Langner, sprechen Sie mit dem Investor über einen Kauf von Flächen?

Langner: Es ist nicht so einfach, da der Geländeverkauf ein Geschäft zwischen Privatpersonen war. Es war klar, dass es durch Bahn und B9 schwierig werden würde zu entwickeln. Dennoch haben wir schnell Baurecht geschaffen. Ich tue mich schwer damit, dass der Investor die Sahnestücke behält, mit denen man Geld verdienen kann, und die anderen Stücke die Stadt übernimmt. Ziel sollte sein, dass die städtische Wohnbaugesellschaft stärker baut, aber dafür ist es beim Brauereiquartier zu spät.

Ein Bereich, der viel Geld kostet, ist die Kitaversorgung. Es passiert viel in der Stadt, aber die große neue Kita in der Goldgrube wird nicht alle Probleme lösen. Herr Langner, angenommen, Sie würden sich für einen Berufswechsel entscheiden: warum als Erzieher in der Goldgrube?

Langner: Weil wir dort eine moderne, neue Kita bauen mit tollen Räumlichkeiten und wir das personell steuern können. Auch das Areal drumherum ist toll. Und es wird sich ein neues Team finden, da kann man gut mitgestalten.

Herr Knopp, warum möchten Sie dort Erzieher werden?

Knopp: Meine Frau ist stellvertretende Kita-Leiterin. Wenn sie sagt, dass acht Gruppen viel zu viele sind, bin ich mir nicht sicher, ob ich da arbeiten möchte. Aber wir werden alles tun, damit es dort genug Fachkräfte gibt.

Wo hat die Stadt im Kita-Bereich ihre Hausaufgaben gemacht?

Knopp: Wir haben uns einstimmig im Rat für den Neubau in der Goldgrube ausgesprochen. Dazu dürfen wir demnächst zehn Kitas von kirchlichen Trägern übernehmen. Wir setzen alles daran, die Versorgung zu gewährleisten.

Langner: Es gibt Fördermittel, wir müssen sehen, ob das Sondervermögen des Bundes hier eine Rolle spielen kann. Wir sollten in dem Bereich nicht sparen. Wir haben in Koblenz das Gute-Kita-Gesetz umgesetzt und einiges gemacht, auch auf der Horchheimer Höhe. Leider haben wir teils Kita-Plätze verloren wegen des Personalmangels.

Knopp: Wir brauchen eine Fachkräfteoffensive für Mangelberufe. Warum gehen wir nicht hin und stellen 30 Wohnungen beim Neubauprojekt im Rauentaler Moselbogen nur für Erzieherinnen bereit? Nicht kostenfrei, aber mit Wohnungsgarantie? Das würde die Stadt nichts kosten.

Langner: Wir als Stadt bilden Erzieherinnen aus. Die Frage ist auch, wie Ausbildung und Bezahlung gestaltet sind. Das braucht es, um den Beruf aufrechtzuerhalten. Eine Wohnungsgarantie finde ich schwierig, da es auch andere Berufe gibt, wo wir einen Mangel haben: etwa ITler und Ingenieure. Ich sage aber nicht, dass ich es gar nicht machen will. Solche Initiativen gab es schon von Unternehmen. Es wäre eine Möglichkeit, wie sie Wohnraum schaffen und Fachkräfte gewinnen könnten.

Ein großes Thema ist auch der Sportpark Oberwerth. Herr Langner, wie ist der Sachstand?

Langner: Ich bin froh, dass wir einen Masterplan haben, den Bürgermeisterin Ulrike Mohrs federführend begleitet. Das Problem ist: Es gibt kein passendes Förderprogramm des Landes. Wir sind in Gesprächen mit privaten Investoren, ob sie die Sanierung finanzieren und am Ende auch Geld verdienen können. Am Ende entscheidet der Stadtrat. Es ist so, dass wir das Stadion nicht auf einen Schlag sanieren können, sondern mit der Haupttribüne anfangen müssen. Die VIP-Tribüne könnte man auch vermarkten. Wir müssen daran arbeiten, dass das Stadion wieder zum Aushängeschild wird.

Herr Knopp, wenn Sie in Gesprächen mit Vereinen sind, was bekommen Sie gespiegelt?

Knopp: Dass die Bausubstanz kein Zustand ist, sieht jeder. Man sieht in anderen Städten auch, dass wenn jemand sportbegeistert ist, ein Privater eine Stadionsanierung finanziert. Man könnte auch Tagungen im Stadion abhalten. In Koblenz haben wir den Ausbau leider nicht geschafft. Wenn die TuS noch Zweite Liga spielen würde, hätten wir das Stadion schon längst ausgebaut.

Wer könnte der private, sportbegeisterte Investor sein?

Knopp: Klar ist, jeder Name, den wir jetzt nennen, wird es nicht, deshalb nenne ich keinen.

Langner: Wir führen die Gespräche. Wenn wir jemanden haben, nennen wir den Namen.

Das Thema Sicherheit beschäftigt auch viele Menschen, aus vielerlei Gründen. Ist Koblenz eine sichere Stadt?

Knopp: Wenn man die Koblenzer fragt, nennen 54 Prozent Sicherheit als ihr Topthema. Koblenz ist eine sichere Stadt, wenn man sich sicher fühlt. Wenn nicht, muss man dem entgegenwirken. Etwa durch mehr Präsenz von Ordnungsamt und Polizei auf den Straßen. Man könnte mobile Anlaufstellen errichten, um das Gefühl wiederherzustellen, etwa in einigen der vielen Leerstände. Das gibt es in anderen Städten auch.

Langner: Klar, Koblenz ist eine sichere Stadt. Wenn man die Zahl der Straftaten anschaut, bleiben wir hinter anderen Städten zurück. Für Sicherheit zu sorgen, ist Aufgabe der Polizei, da sind wir in gutem Austausch und gehen es gemeinsam an. Wir müssen Sorge tragen, dass das Gefühl wieder ein anderes wird.

In der Altstadt, wo besonders an den Wochenenden viel los ist, es Aggressionen gibt und Motoren aufheulen, ist die Stimmung eine andere, schlechtere geworden, wie auch viele Wirte sagen. Ist das wirklich so oder eher ein subjektiver Eindruck?

Knopp: Wenn man das gespiegelt bekommt, sollte man es ernst nehmen. Oder wenn man gesagt bekommt, ich lasse meine Töchter abends nicht allein durch die Stadt laufen, sondern hole sie lieber ab. Oder wenn jemand sagt, ich gehe lieber durch eine dunkle Straße als durch eine helle, weil man mich da nicht sieht. Wir müssen Angsträume beseitigen und daran arbeiten, dass sich Leute wieder sicherer fühlen. Wir brauchen einen stärkeren Vollzug.

Langner: Das Thema Sicherheit muss man mit der notwendigen Sensibilität ansprechen. Vieles, was Herr Knopp angesprochen hat, ist Aufgabe der Polizei, also Aufgabe des Landes. Man sollte den Menschen nicht etwas versprechen, was man nicht einhalten kann. Ich glaube auch nicht, dass wir handlungsfähiger wären, wenn wir mehr Vollzugsdienst auf den Straßen hätten. Am Ende ist es unsere Stadt, in der Leute gerne feiern und weggehen. Dieses Gefühl müssen wir uns ein Stück weit zurückerobern, da müssen wir alle gemeinsam dran arbeiten.

Zum Abschluss die Frage, Herr Knopp, was wäre Ihr Vermächtnis nach acht Jahren als OB?

Knopp: Ich möchte ja wiedergewählt werden, daher wären es 16 Jahre. Koblenz soll dann eine zukunftsfähige Stadt werden, wo jede und jeder – egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe und welcher Glaube – gerne lebt. Wo wir bei Digitalisierung, Bildung und Arbeitsplatzsicherheit ein Vorbild für die Region und ganz Rheinland-Pfalz sind.

Wofür wird eine Ära Langner stehen?

Langner: Dafür, dass wir die Stadt auf neue Füße gestellt haben, etwa bei der Mobilität. Die Bereiche Rad und ÖPNV haben wir schon neu entwickelt. Dafür, dass sich die Uni- und Hochschulstadt noch stärker entfaltet hat. Dass Menschen weiterhin gerne in der Stadt leben und sich hier wohlfühlen. Ein gewisses Selbstbewusstsein ist gut für Koblenz.

Wenn David Langner und Ernst Knopp auf einer einsamen Insel stranden würden

Zu Beginn des Interviewduells haben wir die beiden Kandidaten David Langner und Ernst Knopp gebeten, die folgenden Satzanfänge zu beenden:

Herr Langner, wenn Sie mit Ernst Knopp auf einer einsamen Insel stranden würden, bräuchten Sie auf jeden Fall „ein gutes Buch. Das bräuchte ich auf jeder einsamen Insel. Ich lese gerne, und ein gutes Buch hilft immer.“

Herr Knopp, etwas, das David Langner in seiner Amtszeit wirklich gut gemacht hat, ist „bei den Leuten zu sein“.

Herr Langner, die wenigsten Menschen wissen über Sie, dass „ich furchtbar unsportlich bin. Ich höre immer, ich sei ein sportlicher OB. Ich gehe zwar joggen, bin aber wirklich total unsportlich, ich hatte immer eine Vier in Sport.“

Herr Knopp, im Karneval engagiert zu sein, bedeutet Ihnen „sehr viel, weil man mit vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt kommt. Sie sagen einem unverblümt, was sie denken.“

Herr Langner, wenn Sie aus dem OB-Büro ausziehen müssten, hinterlassen Sie Ihrem Nachfolger „ein gut bestelltes Haus. Ich würde eine gute Übergabe gewährleisten mit wichtigen Tipps und Infos, um die Stadt gut führen zu können.“

Herr Knopp, am späten Abend des 21. September werden Sie „im Tennisheim in Wallersheim mit meinen Unterstützerinnen und Unterstützern den Wahlausgang feiern“.

