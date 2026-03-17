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So sah’s am Lost Place in Waldesch vor der Räumung aus
Von dem Wohnwagen ist inzwischen nichts mehr übrig, lediglich Trümmerteile liegen auf dem Boden des Geländes.
Von dem Wohnwagen ist inzwischen nichts mehr übrig, lediglich Trümmerteile liegen auf dem Boden des Geländes.
Mario Specht

Verlassene Wohnwagen, Pflanzen, die nach und nach über alles, was auf dem Gelände herumliegt, wuchern: Das ist wohl das Abbild eines Lost Places. In Waldesch räumten einige Freiwillige vor Kurzem einen von ihnen. So sah es davor aus.

Raus aus dem Dornröschenschlaf: In Waldesch kamen jüngst so einige Helferinnen und Helfer zusammen, um einen Lost Place zu räumen. Es geht dabei um das Gelände neben der Grillhütte. Früher einmal wurde es als Garten genutzt, nun hat die Ortsgemeinde das Grundstück für wenig Geld gekauft und hat damit Großes vor.

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