Früher war das Edö die Partyhochburg schlechthin. Wir haben einige Bilder gesammelt, wie es in den 1970er- und 1980er-Jahren hier aussah – und wie gefeiert wurde.
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In den 1960er- und 1970er-Jahren war das Edö die Partyhochburg schlechthin: Tausende Menschen strömten nach Kobern-Gondorf, um in der bekannten Mosella-Tanzburg zu feiern. Sonderzüge kamen an, Inhaber Ernst Dötsch holte die Gäste teilweise höchstpersönlich auf einem Pferd und in Ritterrüstung gekleidet vom Bahngleis ab.