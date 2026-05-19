Bilderstrecke Kobern-Gondorf
So sah es früher in der Mosella-Tanzburg Edö aus
Heute sehen die Outfits in einer Diskothek anders aus. Zwischen heute und damals liegen aber auch 40 bis 50 Jahre.
Heute sehen die Outfits in einer Diskothek anders aus. Zwischen heute und damals liegen aber auch 40 bis 50 Jahre.
Christa Pohl

Früher war das Edö die Partyhochburg schlechthin. Wir haben einige Bilder gesammelt, wie es in den 1970er- und 1980er-Jahren hier aussah – und wie gefeiert wurde.

Lesezeit 1 Minute
In den 1960er- und 1970er-Jahren war das Edö die Partyhochburg schlechthin: Tausende Menschen strömten nach Kobern-Gondorf, um in der bekannten Mosella-Tanzburg zu feiern. Sonderzüge kamen an, Inhaber Ernst Dötsch holte die Gäste teilweise höchstpersönlich auf einem Pferd und in Ritterrüstung gekleidet vom Bahngleis ab.

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