Krise am Koblenzer Standort
So reagiert ZF-Konzern auf Drohgebärde des Betriebsrats
Das ZF-Werksgelände in Koblenz-Kesselheim: Hier arbeiten derzeit rund 2050 Menschen.
Das ZF-Werksgelände in Koblenz-Kesselheim: Hier arbeiten derzeit rund 2050 Menschen.
Ingo Beller

Diese E-Mail hatte es in sich: Der Betriebsrat des Koblenzer ZF-Standorts hat die Belegschaft auf „harte Auseinandersetzungen“ eingestellt. In der Konzernzentrale ist der Text bekannt. So fällt die Reaktion auf die Drohgebärde aus.

Lesezeit 2 Minuten
Ende Juni hatte vieles auf einen Durchbruch hingedeutet in den Verhandlungen am Koblenzer Standort des Automobilzulieferers ZF. Betriebsrat, Gewerkschaft und Konzern, so war zu hören, hatten sich auf einen Kompromiss einigen können rund um die Pläne des Vorstands, in Kesselheim rund 500 Stellen abzubauen.
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