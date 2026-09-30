Geschichte des Weltkonzerns So prägt Siemens Koblenz und die Region seit 125 Jahren Jan Lindner 30.09.2026, 06:33 Uhr

i Das Bürogebäude der Siemens-Niederlassung Mittelrhein in Koblenz nahe der B9. Siemens AG

Der Weltkonzern Siemens unterhält bereits seit 125 Jahren eine Dependance in Koblenz. Aus einem Unterbüro der damaligen Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vorm. Schuckert & Co., Nürnberg entstand eine Niederlassung, die die Region bis heute prägt.

Man muss zurückgehen ins Jahr 1888: Von diesem Zeitpunkt an fungierte die Firma Schaubach & Graemer im Koblenzer Stadtteil Lützel als Untervertretung von Siemens im Rheinland. 13 Jahre später eröffnete die Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vorm. Schuckert & Co.







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