Geschichte des Weltkonzerns
So prägt Siemens Koblenz und die Region seit 125 Jahren
Das Bürogebäude der Siemens-Niederlassung Mittelrhein in Koblenz nahe der B9.
Das Bürogebäude der Siemens-Niederlassung Mittelrhein in Koblenz nahe der B9.
Siemens AG

Der Weltkonzern Siemens unterhält bereits seit 125 Jahren eine Dependance in Koblenz. Aus einem Unterbüro der damaligen Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vorm. Schuckert & Co., Nürnberg entstand eine Niederlassung, die die Region bis heute prägt.

Lesezeit 4 Minuten
Man muss zurückgehen ins Jahr 1888: Von diesem Zeitpunkt an fungierte die Firma Schaubach & Graemer im Koblenzer Stadtteil Lützel als Untervertretung von Siemens im Rheinland. 13 Jahre später eröffnete die Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vorm. Schuckert & Co.
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