Für die VOX-Sendung Shopping Queen wurde vor Kurzem in Koblenz gedreht. Die jüngsten Dreharbeiten in der Stadt an Mosel und Rhein waren allerdings keine Premiere für das Format.

Wenn der pinke Bus durch städtische Straßen rollt, ist die beliebte VOX-Sendung Shopping Queen in der Stadt. Vergangene Woche gastierte das Format rund um Moderator und Designer Guido Maria Kretschmer in Koblenz. Wann diese Folgen ausgestrahlt werden, lässt sich noch nicht sicher sagen. „Allgemein gesagt, kann man von circa drei Monaten ausgehen, die zwischen Dreh und Ausstrahlung liegen“, erklärte eine Sprecherin der RTL Group, zu der auch der private Fernsehsender VOX gehört, auf Anfrage unserer Redaktion. Zum Motto der aktuellen Shopping-Queen-Runde halten sich die Verantwortlichen noch bedeckt.

Schon seit 2016 in Koblenz

Das Gastspiel in Koblenz ist aber keine Premiere für die Sendung: Die jüngsten Dreharbeiten markierten den vierten Shopping-Queen-Besuch in der Stadt an Mosel und Rhein, so die RTL Group. Bereits 2016 wurden die ersten Shopping-Queen-Folgen aus Koblenz ausgestrahlt. Das damalige Motto war „Ab ins Körbchen – setze deinen neuen BH raffiniert in Szene!“. Ein besonderes Highlight dieser Folgen war laut der Internetseite von VOX der Heiratsantrag, den Kandidatin Bita von ihrem Freund erhielt.

Unter dem Motto „Ärmel adé – mache deine neue Weste zum Blickfang!“ kämpften zuletzt fünf Koblenzerinnen um die Krone. Diese Folgen liefen Mitte März dieses Jahres regulär im Nachmittagsprogramm des Senders. In der Mediathek findet man sie auf den Mai datiert.

Auch in anderen Städten in RLP unterwegs

Mit vier Besuchen steht Koblenz im Vergleich zu anderen Städten in Rheinland-Pfalz gut da: Am häufigsten gastierte das Format laut der RTL Group in Mainz. „Wir waren bereits 12 Mal in Mainz. Wobei wir meistens eine Partnerstadt-Woche haben: Mainz-Wiesbaden“, so die Sprecherin des Unternehmens. Auch Trier gehört auf die Liste der rheinland-pfälzischen Städte, in denen es bereits um den Titel der hiesigen Shopping Queen gegangen ist. Mit Blick auf die Ausstrahlungen sei man bisher einmal in der ältesten Stadt Deutschlands gewesen. Ab dem 15. September werden neue Folgen aus Trier ausgestrahlt werden. Das Motto: „Long time no see – zeige was dein neuer Long Blazer alles kann!“

Die Sendung Shopping Queen gibt es seit 2012 und läuft zumeist montags bis freitags im Nachmittagsprogramm des Senders. Bei dem Format geht es darum, innerhalb von vier Stunden mit einem festen Budget ein Outfit, inklusive Accessoires und Styling, zusammenzustellen. Ein festes Motto wird pro Woche von Designer Guido Maria Kretschmer vorgegeben.

Die zumeist weiblichen Kandidaten bewerten ihre Outfits untereinander. Am Ende der Woche erhalten sie dann Punkte von Kretschmer, der die Einkaufstouren der Teilnehmerinnen selbst anschaut und kommentiert. Wer die meisten Punkte erhält, wird zur Shopping Queen ernannt, die einen Preis erhält. Jede Woche gibt es eine neue Gruppe Kandidatinnen, die jeweils aus einer Stadt beziehungsweise der näheren Umgebung kommen. Der pinke Kleintransporter, der nun eben in Koblenz gesichtet wurde, transportiert die Kandidatinnen zu den verschiedenen Einkaufsstationen.