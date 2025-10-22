Fotos von der Rennpiste So niedlich und rasant war das Dackelrennen in Waldesch 22.10.2025, 10:05 Uhr

i Zum 4. Dackelrennen in Waldesch sind unglaubliche viele interessierte Besucherinnen und Besucher erschienen, um die Dackel anzufeuern. Mirco Klein

Klein, aber oho: Die Hunde zeigten sich beim Dackelrennen in Waldesch von ihrer schnellsten, süßesten und verrücktesten Seite. Wir haben die schönsten Eindrücke eingefangen.

Sie sind klein, lang und schnell: Die Hunde, die beim Dackelrennen in Waldesch mitmachten, konnten so einige „ooooh“s und „aaah“s einheimsen. Die Ohren fliegen, alle vier Beine sind in der Luft, manche Dackel machen hingegen einfach Quatsch. Schließlich haben manche Vierbeiner zwar den Kampfgeist, erster zu werden, andere hingegen haben ihren ganz eigenen Kopf und tun einfach, was sie wollen.







