Tanzmarathon am Goloring So närrisch feiert Wolken Karneval 15.02.2026, 11:22 Uhr

i Die Kindertanzgruppen, die beim Karneval in Wolken aufgetreten sind. Julia Marx

Auch in Wolken verstehen sie es, ordentlich Karneval zu feiern. Die Sitzungen in dem kleinen Ort sind besonders für spektakuläre Showtänze bekannt.

Wenn sieben blau gekleidete Personen unter den Klängen der Vereinshymne Helau IWK die Bühne betreten, weiß jeder Wolkener: Der Vorstand eröffnet das närrische Treiben. So auch kürzlich in der gut besuchten Wolkener Goloringhalle. Erster Programmpunkt: die Mini-Wölkchen und die Showtanzgruppe der IWK.







