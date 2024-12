Tipps aus Koblenzer Manufaktur So macht man Dubai-Schokolade selbst Hannah Klein

Annika Wilhelm 03.12.2024, 16:52 Uhr

i Franka Rössel, die Geschäftsführerin von Cahua-Schokolade, gibt Tipps und Tricks zum Selbstmachen von Dubai-Schokolade. Kevin Ruehle

Wie gelingt die perfekte Dubai-Schokolade? Die Schokoladen-Sommelière Franka Rössel von der Koblenzer Schokoladenmanufaktur Cahua gibt Tipps und teilt ihr Rezept.

 Dubai-Schokolade geht momentan durch die Decke, und das nicht nur in den sozialen Medien. Längst hat der Trend die Tiktok-Videos verlassen udn findet sich in der Welt außerhalb des Bildschirms wieder. Auf Weihnachtsmärkten bieten derzeit zahlreiche Stände teure Produkte mit der Luxus-Süßigkeit an – doch wie kann man eine Schokoladentafel zu Hause selbst herstellen?

