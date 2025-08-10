Zehntausende verfolgten am Samstagabend die erste Drohnenshow bei Rhein in Flammen in Koblenz. Die Show wollte mit regionalen Motiven punkten. Wie das beim Publikum ankam.

400 Drohnen sorgten erstmals bei Rhein in Flammen in Koblenz für viele „Aahs” und „Ohs” bei Tausenden Besuchern am Rheinufer. Vom Koblenzer Gruß „Goode Kowelenz” bis zum Schängel und Markenwerbung zeichneten die modernen Fluggeräte präzise bunte Bilder in den Himmel über der Festung Ehrenbreitstein. Aber was wurde genau geboten? Und wie kam das beim Publikum an? Das zeigten nicht zuletzt die Reaktionen auf einzelne Motive.

Während der Vollmond sich pünktlich zur Drohnenshow am Samstagabend bescheiden hinter ein Wölkchen zurückzieht, bleibt die Uferbeleuchtung bei 100 Prozent Helligkeit. „Schade”, bemerkt ein Zuschauer, „ohne das helle Licht wäre der Eindruck besser”. Die Erwartung ist bei einigen Besuchern eher neutral. Ein Mann aus dem Einrich im Rhein-Lahn-Kreis sagt: „Ich war seit 30 Jahren nicht mehr bei Rhein in Flammen, ich lasse mich jetzt einfach überraschen.”

i Gute Laune vor und nach dem Feuerwerk hatte diese Gruppe aus dem Hunsrück und Rhein-Lahn-Kreis. Wolfgang Lucke

Eine gut gelaunte Gruppe aus dem Hunsrück und Braubach sieht der Sache ebenfalls offen entgegen. Die neunjährige Carina möchte sich auf einem Baum einen ganz tollen Platz erobern, doch als ihr Vater sie hochhebt, merkt sie, dass ihr jemand zuvorgekommen ist. „Da ist ein großes Ameisennest, da bleibe ich lieber hier unten.”

Der Schiffskorso ist da, die Schiffe haben gewendet, ein paar blinkende Signale von der Festung und los geht die erste Drohnenshow bei Rhein in Flammen in Koblenz. In ein vertikales Rechteck sortiert, fliegen die 400 Drohnen langsam in Szene. Dann folgt zunächst ein Werbeblock: Zu einem „#Visit Koblenz” formieren sich die technischen Wunderwerke, in wechselnde Farben getaucht. Der Hinweis auf den Sponsor EVM darf auch nicht fehlen.

Dann wird ein großes rotes, pochendes Herz mit einem kräftigen „Ooh” aus der Menge begrüßt. Der klassische Koblenzer Gruß „Goode Kowelenz” sorgt für Heiterkeit am Ufer, danach folgen Motive, die die Region repräsentieren sollen: Ein Radfahrer fährt über den Himmel, ein Weinglas wird mit Wein gefüllt. Weitere Motive werden zu moderner Elektro-Pop-Musik choreografiert, darunter ein Riesenrad, der Kaiser vom Deutschen Eck oder die Koblenzer Seilbahn. Mal raunt das Publikum auf, bei anderen Motiven ist die Reaktion eher verhalten. Zum Abschluss der Show erscheint ein riesiger Schängel über der Festung. Sein optisch umgesetztes Spucken wird derweil mit großem Applaus begrüßt.

i Das rote Drohnen-Herz wurde mit Begeisterung begrüßt. Wolfgang Lucke

Insgesamt wirkt die Drohnenshow, die von der Limburger Firma Showmatrix gestaltet wurde, unterhaltsam, in jedem Fall sorgt sie für spannende, blinkende Himmelsbilder. Laut Veranstalter sollte sie ausdrücklich nur als Ergänzung dienen. Das Feuerwerk zu ersetzen, war nicht die Zielsetzung. Ein wenig erinnert die Pilot-Drohnenshow aber auch an die ersten Computerspiele, das famose Pingpong kennt vielleicht noch der ein oder andere. Auch da war manches noch statisch, die Faszination trotzdem groß – und es stellte erst den Anfang einer riesigen Entwicklung dar.

i Die Farbe Rot dominierte beim Feuerwerkspart zu Hildegard Knefs "Für mich soll's rote Rosen regnen". Mirco Klein

Mit dem Rückzug der Drohnen und einigen Böllerschüssen startet direkt danach das Feuerwerk in den Abend. Fast könnte der Eindruck entstehen, dass trotz der angekündigten Verkürzung die gleiche Menge an Material verballert wird. Es kracht, leuchtet und qualmt vom Festungsplatz. Hildegard Knef schmettert unter lautstarker Begleitung vieler Besucher aus den Lautsprechern „Für mich soll’s rote Rosen regnen”, passend dazu der in feuerrote Leuchtspuren getauchte Himmel über der Festung.

Mit dem traditionellen Goldregen und einem riesigen Applaus geht das Feuerwerk zu Ende. Der immer noch gut gelaunten Gruppe aus Hunsrück und Rhein-Lahn-Kreis samt Carina hat es insgesamt gut gefallen. Der Ansturm am Samstagabend war derweil gewaltig, vor allem auch viele junge Leute waren unterwegs. Und auch der Mond scheint zufrieden. Er schaut wieder in ganzer Pracht auf die vielen Menschen, die jetzt zur nächsten Party oder nach Hause eilen.

i Neben dem Feuerwerk verschwanden die Drohnen, als das Feuerwerk begann. Wolfgang Lucke

Ob es letztlich die Drohenshow, das Feuerwerk oder generell das Ambiente war, was so viele hergelockt hat, eins ist Fakt: Laut einer Befragung der Koblenz-Touristik sehen rund 98 Prozent das Höhenfeuerwerk weiterhin als Markenzeichen der Veranstaltung. Gerade Besucher aus dem Ausland würden extra dafür nach Koblenz anreisen, betonte kürzlich Touristik-Chef Claus Hoffmann.